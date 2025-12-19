Osvaldo Jaldo habló sobre los votos del “Bloque Independencia” El Gobernador se refirió a la aprobación en general del proyecto en Diputados y valoró la decisión de excluir un artículo que eliminaba la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.

El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció sobre la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, y en la que se rechazó el capítulo XI, que incluía el artículo 75.

Durante el debate parlamentario, el capítulo XI fue rechazado por 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. En ese apartado se encontraba el artículo 75, que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, aprobadas este año por el Congreso y sostenidas por ambas cámaras tras el veto presidencial.

Al analizar el tratamiento del presupuesto, Jaldo expresó su sorpresa por la inclusión de ese artículo en el dictamen de mayoría. En ese sentido, sostuvo: “En una sesión donde se trataba el presupuesto, nunca pensábamos que se podían incluir artículos como el 75, que derogaba dos leyes sencillas, claras, contundentes e importantes”.

El mandatario explicó el alcance de esas normas y el impacto que hubiera tenido su derogación. Al respecto, señaló: “Una era la Emergencia en Discapacidad, conseguida hace 90 días con mucho esfuerzo, que permitía una mejor atención a niños con capacidades diferentes. La otra era el Financiamiento a las Universidades y a la educación pública”.

En ese marco, el Gobernador destacó la postura adoptada por el Bloque Independencia durante la votación: “Nuestro Bloque Independencia votó en contra de ese artículo, como ya había votado de manera positiva esas leyes, defendiendo a los más débiles, a los más vulnerables y cuidando la educación pública. De antemano decíamos que al artículo 75, que derogaba discapacidad y los fondos para la educación pública, no lo íbamos a aprobar, y eso lo hemos cumplido a rajatabla”.

Jaldo remarcó además la importancia de sostener el sistema educativo público en todo el país y en la provincia. En ese sentido, indicó: “Gracias a la educación pública muchos niños y jóvenes pueden estudiar y, el día de mañana, obtener un título universitario en universidades públicas y gratuitas, también en Tucumán, que tiene un rol importante en materia educativa”.

En relación con el tratamiento general del Presupuesto 2026, el Gobernador subrayó que la Nación lleva dos años sin una ley de presupuesto vigente. Sobre ese punto, expresó: “Entendíamos que había que hacer todo el esfuerzo para que el país tenga presupuesto a partir del 1 de enero de 2026”.

Al detallar el acompañamiento legislativo, precisó: “Acompañamos el 99% del presupuesto, el dictamen de mayoría, la aprobación en general y todos los capítulos y artículos, con la sola excepción del artículo 75”.

Finalmente, Jaldo manifestó su expectativa respecto del próximo paso en el Congreso y del inicio del nuevo ejercicio fiscal. “El Gobierno nacional debe enviar el presupuesto al Senado y lograr su aprobación para que el 1 de enero de 2026 esté vigente y se aplique en todo el país”, concluyó, al destacar la continuidad institucional y la necesidad de previsibilidad para todos los argentinos.

