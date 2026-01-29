Jaldo y gobernadores del norte reclamaron cambios en el capítulo fiscal de la reforma laboral Los mandatarios provinciales expusieron la preocupación por la posible pérdida de fondos coparticipables y reclamaron medidas de compensación que permitan sostener el funcionamiento de los estados provinciales y la prestación de servicios esenciales.

El gobernador Osvaldo Jaldo participó de la reunión que se realizó en la Casa de Salta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para plantear la necesidad de modificar el capítulo fiscal de la reforma laboral que impacta en la coparticipación provincial.

Del encuentro participaron también el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil. Durante la reunión, los mandatarios analizaron las consecuencias que podrían generar las modificaciones al Impuesto a las Ganancias sobre los recursos de las provincias del norte argentino.

En ese marco, los gobernadores expusieron la preocupación por la posible pérdida de fondos coparticipables y reclamaron medidas de compensación que permitan sostener el funcionamiento de los estados provinciales y la prestación de servicios esenciales.

Al referirse a la posición de las provincias frente al Gobierno nacional, el gobernador Jaldo explicó la predisposición al diálogo y al acompañamiento institucional, pero advirtió sobre los límites financieros actuales. “Nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando a la Nación. Ahora, el gobierno nacional también tiene que empezar a cumplir con las provincias, porque nosotros ya no tenemos margen, ya la recaudación del IVA bajó, porque el consumo no se levanta. Ahora, si se reduce la alícuota con la reforma laboral, vuelven a reducir la alícuota, y evidentemente vamos a coparticipar menos ganancia. Entonces, evidentemente vamos a tener problemas económicos y financieros que ya lo tenemos”, expresó.

Por último, Jaldo destacó la necesidad de que las reformas estructurales contemplen la realidad fiscal de las provincias y subrayó la importancia de avanzar en un esquema equitativo que garantice previsibilidad financiera y desarrollo para las economías regionales del norte del país.