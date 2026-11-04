Jaldo y los intendentes del interior trazaron los objetivos para el último tramo de gestión Durante la reunión se repasaron los tres años de gobierno y se abordaron nuevas medidas de asistencia energética para las familias tucumanas.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles una reunión con intendentes del interior de Tucumán para realizar un balance de los tres primeros años de gestión y establecer los objetivos de trabajo para el último año de mandato. Del encuentro participaron el ministro del Interior, Darío Monteros, y los jefes municipales de distintas localidades de la provincia. Además de la agenda de gestión, analizaron la ampliación de los subsidios a la energía eléctrica para las zonas cálidas, una medida que permitirá extender la cobertura a 366 mil hogares tucumanos.

Al finalizar la reunión, Monteros explicó que se evaluaron las obras realizadas en los municipios, el funcionamiento de los equipamientos y el desarrollo del acuerdo fiscal entre la Provincia y los gobiernos locales. Según indicó, Jaldo pidió profundizar el trabajo territorial, fortalecer la cercanía con los vecinos y sostener la coordinación entre los distintos municipios. También señaló que durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con el escenario político y electoral.

Uno de los principales temas de la agenda fue la ampliación de los subsidios eléctricos, a partir de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. Luego del encuentro con los intendentes, el tema se analizó en el Ministerio del Interior, con la participación del interventor del ERSEPT, Eduardo Cobos, y del secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola. Los funcionarios explicaron que cerca de 100 mil usuarios tucumanos todavía no completaron la inscripción online y podrían acceder al beneficio.

Para facilitar el trámite, el Gobierno provincial organizará una capacitación destinada a trabajadores de municipios y comunas, prevista para este viernes. Luego, los equipos territoriales recorrerán las distintas jurisdicciones para asesorar a los vecinos y acompañarlos en la inscripción. Viola recordó que los interesados pueden realizar el trámite a través de argentina.gob.ar, en la sección de solicitud de subsidios de luz y gas, con datos como el número de usuario del servicio eléctrico, el DNI y su número de trámite. En tanto, Cobos aclaró que quienes ya tienen el subsidio reflejado en sus facturas no necesitan realizar ninguna gestión adicional para conservarlo.

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Cobos destacó que la ampliación del beneficio permitirá aliviar el costo de las facturas y sostuvo que el ahorro de los hogares también tendrá impacto en la economía local. En la misma línea, la intendenta de Las Talitas, Marta Najar, señaló que la medida representará una ayuda para las familias en situación de vulnerabilidad y adelantó que el municipio brindará asesoramiento en sus oficinas y mediante operativos itinerantes. Además, Cobos mencionó la obra de infraestructura energética entre Villa Quinteros y El Bracho, a la que atribuyó un impacto en la capacidad de producción y distribución de energía de la provincia.

Por otra parte, Monteros informó sobre el operativo preventivo desplegado ante la alerta meteorológica vigente en distintos sectores de Tucumán. En las tareas participaron los ministerios de Obras Públicas, Seguridad, Salud, Desarrollo Social e Interior, junto con Defensa Civil y la Policía. El funcionario indicó que se realizaron trabajos previos a las lluvias y aseguró que la Provincia mantiene activos los equipos para responder ante posibles contingencias climáticas.