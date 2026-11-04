Los comercios permanecerán cerrados el Lunes 9 de Noviembre La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán confirmó que la mayoría de los locales del microcentro y zonas aledañas no abrirá, en el marco de la visita del papa León XIV. Los negocios que trabajen con empleados deberán pagar las horas con un recargo del 100%.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán confirmó que la mayoría de los establecimientos del microcentro y zonas aledañas permanecerá cerrada el lunes 9 de noviembre, en el marco de la visita del papa León XIV.

La medida se enmarca en el feriado nacional dispuesto mediante un decreto oficial, con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía en las actividades y los actos centrales que encabezará el Pontífice. Desde la entidad indicaron que la decisión será acatada por la mayoría de los negocios, galerías comerciales y locales ubicados en las peatonales de la capital tucumana.

Desde la Cámara recordaron que los establecimientos que decidan trabajar con empleados deberán respetar la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744. Según esa norma, las horas trabajadas durante un feriado nacional deben abonarse con un recargo del 100% sobre la remuneración habitual.

Por su parte, los comercios atendidos directamente por sus propietarios y los rubros considerados esenciales, como las farmacias de turno y los locales gastronómicos, podrán mantener esquemas de atención reducidos.

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Fuente Los Primeros