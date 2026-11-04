La Unión Industrial de Tucumán consideró positivos los anuncios del ministro Caputo La entidad valoró las iniciativas anunciadas por el ministro de Economía nacional. Sin embargo, advirtió que deben traducirse en herramientas efectivas para las compañías, especialmente las PyMEs de la región.

La Unión Industrial de Tucumán (UIT) recibió con beneplácito los anuncios realizados por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

A través de un comunicado firmado por su presidente, Jorge Rocchia Ferro, la entidad consideró que las iniciativas recogen parte de los planteos que viene impulsando la entidad desde hace tiempo para aliviar las dificultades del sector productivo nacional y generar mejores condiciones para el desarrollo y la competitividad de la industria argentina.

En ese sentido, la UIT destacó que varias de las medidas anunciadas forman parte de los reclamos que expresó tanto desde la institución tucumana como a través de las Uniones Industriales del Norte Grande (Uninor), en representación de las industrias de una de las regiones que mayores dificultades enfrenta para competir en igualdad de condiciones.

Entre las iniciativas valoradas, la organización mencionó la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, la ampliación de los planes de pago de obligaciones tributarias, la posibilidad de utilizar saldos a favor para cancelar deudas aduaneras y las nuevas herramientas de financiamiento.

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Según expresó, estas medidas representan señales positivas, especialmente en un contexto en el que las elevadas tasas de interés, la presión impositiva y los costos de producción afectan seriamente la actividad industrial.

Por otra parte, la UIT destacó la intención de avanzar en acuerdos con los gobiernos provinciales para reducir la carga tributaria, particularmente en lo referido al impuesto de sellos. Al respecto, sostuvo que la superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales representa uno de los principales obstáculos para la competitividad.

No obstante, la entidad remarcó que los anuncios deben traducirse en medidas concretas, accesibles y efectivas para todas las industrias. En particular, hizo hincapié en la necesidad de contemplar a las pequeñas y medianas empresas y a aquellas radicadas en las provincias del Norte Grande, donde las desigualdades estructurales y los costos energéticos, logísticos y financieros condicionan las posibilidades de crecimiento.

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En ese marco, la Unión Industrial de Tucumán reafirmó su voluntad de continuar trabajando y dialogando con las autoridades nacionales y provinciales. Asimismo, señaló que reconoce cuando sus planteos son escuchados, aunque continuará señalando las dificultades que enfrenta el sector.

Finalmente, la entidad manifestó su expectativa de que las decisiones anunciadas sean el comienzo de una agenda sostenida que permita recuperar competitividad, impulsar inversiones, preservar el empleo y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

“Porque una Argentina que aspira a crecer necesita una industria fuerte, y ese crecimiento debe llegar también a las provincias históricamente más postergadas del país”, concluyó el comunicado firmado por Rocchia Ferro.

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Fuente La Gaceta