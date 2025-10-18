Javier Milei en Tucumán: “El próximo domingo, elegimos entre la libertad y la esclavitud” El presidente encabezó este sábado un acto junto a la militancia en la ciudad de Yerba Buena.

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este sábado un acto junto a la militancia en la ciudad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, acompañado por la presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La gente lo esperaba al grito de “¡Presidente, Presidente!”. Al comenzar el acto, Milei agradeció a los tucumanos su presencia en el lugar. “Tengo la alegría de estar en la tierra del padre de la Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi”, dijo el primer mandatario al comenzar su discurso.

“Es importante tomar conciencia del momento bisagra que estamos enfrentando. El próximo domingo, elegimos entre la civilización y la barbarie. Entre la libertad o la esclavitud que proponen los Kirchneristas. Estamos atravesando un momento duro, pero nunca dije que iba a ser fácil. Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que NO aflojen. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Sigamos abrazando las ideas de la libertad.”

Al finalizar, remarcó “Sigamos apoyando este modelo, este modelo que bajó la inflación, que sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza, que sacó a 6 millones de argentinos de la indigencia. Que terminó con los piquetes de 9000 por año a 0, que tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y, sobre todo, que sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas.”

“Por eso les pido que sigamos abrazando este modelo, para que hagamos grande a la Argentina nuevamente.”

“Hagamos que tenga sentido este esfuerzo. No nos quedemos a mitad de camino porque La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad Carajo! Viva la libertad carajo! Viva Juan Bautista Alberdi! Viva la libertad carajo”