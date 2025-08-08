Jornada de protesta en el INTI Tucumán: alerta por la pérdida de capacidades científicas y tecnológicas Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Tucumán llevarán adelante una jornada de protesta en defensa del organismo, en el marco de una movilización nacional contra el decreto que, denuncian, vacía y debilita al instituto. La actividad será de jornada de ciencia abierta, con la participación de docentes e investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), quienes se sumarán en respaldo a los reclamos.

La delegada local del INTI, ingeniera Sofía Jaimovich, en El Matutino, expresó su preocupación: “Este decreto que vacía al INTI y nos impide cumplir nuestra función, quiere vaciar nuestro lugar de trabajo”. Según explicó, la medida oficial implica la centralización del organismo, la pérdida de su autonomía financiera y la posible desvinculación de hasta el 30% del personal, lo que significaría un fuerte golpe a la estructura y operatividad del instituto.

“Perdemos la capacidad de generar nuestros propios convenios de trabajo, de disponer de fondos, y además se plantea un despido masivo de profesionales especializados en ciencia y tecnología”, afirmó Jaimovich.

Actualmente, el INTI Tucumán cuenta con alrededor de 30 trabajadores, incluyendo planta permanente, contratados y becarios. Desde esta sede se brinda asistencia técnica a pymes, se impulsa el desarrollo de productos locales y se vela por la calidad industrial de bienes y servicios. Una de sus funciones clave es el funcionamiento de una planta piloto de alimentos, que permite a pequeños productores testear innovaciones antes de lanzarlas al mercado: “No se les puede pedir que compren todo ese equipamiento. Si el INTI se vacía, eso desaparece”, advirtió.

La ingeniera también puso el foco en los riesgos para la seguridad del consumo: “Estamos viendo cómo ingresan productos importados sin control. El INTI hacía los ensayos para garantizar que la población no esté en riesgo. Hoy estamos siendo todos expuestos”.

MIRA TAMBIÉN Ruta 307: corte total por hielo acumulado entre El Infiernillo y el km 115

La protesta en Tucumán se enmarca en una defensa más amplia de la ciencia pública y el rol estratégico del INTI como articulador entre el conocimiento científico y el aparato productivo regional. Las y los trabajadores reclaman el cese del desmantelamiento, el respeto por las capacidades construidas y la protección de un organismo clave para el desarrollo federal de la industria argentina.