Miguel Terraf fue ratificado como vicepresidente de la Red Federal de Control Público El titular del Tribunal de Cuentas de Tucumán fue confirmado por sexto mandato consecutivo en su cargo dentro del organismo nacional, durante la IV Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, realizada en Ushuaia.

En la ciudad de Ushuaia, durante los días 5, 6 y 7 de noviembre, se llevó a cabo la IV Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina (S.P.T.C.R.A.) y de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur. En ese marco, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, instancia en la que se eligieron las autoridades que conducirán al organismo durante los próximos dos años.

Durante la asamblea, el Dr. Sergio Tomás Oste fue reelecto y ratificado como presidente del S.P.T.C.R.A., mientras que el contador público nacional Miguel Chaiben Terraf, titular del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, fue ratificado por sexto mandato consecutivo como vicepresidente de la Red Federal de Control Público, cuyo presidente, de acuerdo al Decreto 38/2014, es el Síndico General de la Nación.

El reconocimiento otorgado al representante tucumano se fundamenta en su trayectoria, compromiso institucional y labor sostenida en favor del fortalecimiento del control público. Terraf ha desarrollado una destacada carrera al servicio del Estado provincial, promoviendo la transparencia, la eficiencia administrativa y la cooperación interinstitucional en materia de control.

La Red Federal de Control Público es una asociación participativa que tiene como misión supervisar el desempeño de los programas sociales implementados por el Poder Ejecutivo Nacional. Su estructura articula el trabajo de los organismos de fiscalización de todo el país —nacionales, provinciales y municipales—, permitiendo un seguimiento integral de las políticas sociales a través de relevamientos y acciones de campo.

Creada el 28 de febrero de 2002, la Red Federal nació de un convenio impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional junto a distintos organismos de control, con el objetivo de brindar asistencia en la ejecución de medidas destinadas a afrontar la emergencia social. Desde entonces, se ha consolidado como un espacio clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública argentina.