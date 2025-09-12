Tensión entre los manifestantes y Mariano Campero durante la protesta universitaria El legislador radical fue increpado por manifestantes de ADIUNT a la salida del Rectorado.

La protesta docente en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, derivó este viernes en un tenso cruce con el diputado radical Mariano Campero.

El legislador, que había mantenido una reunión con autoridades académicas, fue increpado por un grupo de manifestantes nucleados en Adiunt al retirarse del edificio. Entre gritos de “fuera” y “caradura”, los docentes cuestionaron su voto en el Congreso en respaldo a iniciativas del oficialismo que, según entienden, perjudicaron a las universidades públicas y a los salarios del sector.

Campero, ante la prensa, intentó restar gravedad a la situación y señaló que los reclamos provenían de agrupaciones políticas de izquierda. “No eran docentes, eran militantes del Frente de Izquierda que buscan generar conflicto. Yo tengo una excelente relación con la universidad, siempre la he defendido y considero fundamental que el Gobierno nacional tenga gestos sensibles hacia ella”, afirmó.

El diputado defendió la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, aunque reconoció que el sistema universitario requiere mayores recursos, especialmente para investigadores y docentes. Al mismo tiempo, advirtió sobre lo que definió como una estrategia opositora para “desestabilizar al Gobierno con leyes que, sumadas, ponen en riesgo la economía nacional”.

La protesta se dio en el marco de un paro nacional convocado tras el veto presidencial que frenó el incremento de fondos para universidades. La medida generó malestar en el ámbito académico y encendió la reacción gremial en todo el país.

