Eloísa Viaña apareció y se encuentra en buen estado de salud Era buscada intensamente desde hace 10 días.

Eloísa María Viaña, la mujer de 46 años que permanecía desaparecida desde el 17 de julio, se presentó este lunes en una dependencia policial. Según se informó, se encuentra en perfecto estado de salud.

La Policía de Tucumán había intensificado su búsqueda en los últimos días. De acuerdo con la información difundida por su familia, había sido vista por última vez en barrio Norte, en la zona de Junín al 500.

El subjefe de la Policía de Tucumán, Roque Yñigo, confirmó que la investigación continuaba con nuevas medidas ordenadas en coordinación con la Justicia. “Seguimos trabajando actualmente en ese tema. Estamos procurando obtener todo tipo de información que nos pueda conducir al paradero de ella”, sostuvo. Además, señaló que la exposición del caso en redes sociales incrementó la preocupación tanto de la familia como de la fuerza policial.

Yñigo explicó que, tras la denuncia radicada el 17 de julio, se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y la División Trata de Personas comenzó inmediatamente con las averiguaciones.

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En ese marco, recordó que los investigadores se dirigieron al domicilio de la madre de Viaña, quien les manifestó que su hija había aparecido en la casa de un amigo y que incluso se encontraba llevándole ropa. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron a ese lugar, el propietario confirmó que la mujer había estado allí, pero que ya se había retirado.

El subjefe de Policía indicó que se avanzarían con nuevas medidas judiciales para acceder a información que hasta el momento no podía ser incorporada al expediente. “Pretendemos profundizar la investigación y poder llegar a determinar dónde se encuentra Eloísa”, indicó.

Finalmente, la mujer se presentó de manera espontánea en la tarde de este lunes en la Dirección Distritos Urbanos. Fuentes policiales confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.

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Respecto de las hipótesis que manejaban los investigadores, Yñigo precisó que la principal teoría era que la mujer se había ausentado por decisión propia, aparentemente tras un conflicto familiar. También descartó que haya abandonado la provincia. “No ha salido. Cuando activamos el protocolo por la desaparición de una persona estamos en contacto permanente con la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. No se registró que haya adquirido ningún pasaje ni que haya salido por puestos fronterizos”, explicó. En ese sentido, afirmó que existían fuertes elementos para considerar que Eloísa permanecía en Tucumán, principalmente en la Capital o en zonas cercanas.

Desde que se radicó la denuncia, la División Trata de Personas desplegó distintas diligencias bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que dirige Mariana Rivadeneira. El 24 de julio los investigadores entrevistaron a la madre de Eloísa, quien relató que su hija regresó al domicilio familiar al mediodía del 17 de julio y volvió a salir alrededor de las 17.30 diciendo que regresaría enseguida. Según declaró, se había ido sin teléfono celular, llaves, documento de identidad, dinero ni otras pertenencias.

La mujer también informó a los efectivos que su hija atravesaría problemas psiquiátricos, que había sido internada años atrás y que sospechaba que podría estar refugiándose en la casa de algún conocido por temor a una nueva internación.

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Ese mismo día los efectivos entrevistaron a una amiga e inquilina de Eloísa, quien manifestó haberla visto por última vez durante la madrugada del 17 de julio. Según su testimonio, la mujer se fue de su departamento luego de que un amigo la buscara y también aportó información sobre otras personas que frecuentaban a Eloísa.

A partir de esos datos, los investigadores realizaron recorridos por las jurisdicciones de las comisarías 1° y 2°, el parque 9 de Julio y el parque Provincial, donde entrevistaron a vecinos y trabajadores de la zona mostrando una fotografía de la mujer, aunque sin resultados positivos.

Dos días después, el 26 de julio, los equipos de búsqueda recorrieron la zona de Ecuador al 1400, donde existían versiones de que Eloísa podría haber sido vista. Tras entrevistar a numerosos vecinos y recorrer varias cuadras, no lograron localizarla.

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En paralelo, otro grupo revisó cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911 para reconstruir posibles desplazamientos de la mujer desde la zona donde habría sido vista el 18 de julio. Sin embargo, esa tarea tampoco arrojó resultados.

Fuente La Gaceta