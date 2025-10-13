El dólar oficial cae casi 5% a la espera de los anuncios en Estados Unidos En el Banco Nación, la divisa cotiza a 1.370 pesos, 80 menos que el jueves, tras la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado local. Milei viaja a reunirse con Trump

El dólar oficial vuelve a caer este lunes, alrededor de un 5 por ciento, como consecuencia de la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local y en la previa del anuncio conjunto que harían este martes los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

En el Banco Nación (BNA), el billete minorista cede a 1.320 pesos para la compra y 1.370 para la venta. Son 80 pesos menos que el cierre del jueves pasado, a 1.450, antes del feriado del viernes.

Por otro lado, el tipo de cambio mayorista baja 4,9 por ciento hasta los 1.351. Así, el mercado profundiza un retroceso en las expectativas de devaluación (al menos en lo inmediato), algo que se refleja también en un desplome de los contratos de dólar futuro.

La de este lunes es la primera rueda posterior al anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que ese país comenzó a intervenir de forma directa en el mercado de cambios argentino a través de la compra de pesos.

Por su parte, el dólar blue desciende a 1.430, con una brecha frente al oficial del 5,8 por ciento. En tanto, el dólar cripto registra una baja de 4,2 puntos, ubicándose en 1.468, informó Ámbito.

Aunque en Estados Unidos rige un feriado, los mercados locales operan con normalidad. El mercado local está a la espera de cómo actuará los próximos días el Tesoro dentro de las bandas cambiarias. Con la convicción de que ese esquema se mantendrá hasta las elecciones generales del 26 de octubre, no se descarta que haya un período de “pax cambiaria”.

En ese marco, los futuros de dólar se hunden hasta 6,4 por ciento para los contratos de marzo de 2026, que lo ubican en 1.588 pesos; mientras que el valor a fin de año cae ahora a 1.485. El dólar MEP cae 1,4 por ciento a 1.414,22, mientras que el CCL, con limitaciones en su operación, se ubica a 1.434,58.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió en las últimas horas el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, que incluye un swap de 20.000 millones de dólares. Desde su regreso de Washington, el funcionario calificó el entendimiento como “la noticia económica más importante en décadas” y destacó el apoyo del presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con LN+, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el Gobierno mantendrá el esquema actual de bandas cambiarias y un tipo de cambio flotante.

“Todas las herramientas, ya lo dijo el secretario del Tesoro, están arriba de la mesa. Ellos están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, en el dólar financiero, en el dólar futuro, en bonos. Están dispuestos a hacer lo que sea”, aseguró Caputo en declaraciones a LN+.