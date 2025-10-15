Luis Lobo Chaklián: “Las obras apuntan a mejorar la transitabilidad en una ciudad muy deteriorada” El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Luis Lobo Chaklián, brindó detalles sobre los trabajos que se realizan en la avenida Belgrano al 2000 y en distintos puntos de la capital tucumana.

En diálogo con el programa “El Matutino” por El Ocho TV, el funcionario explicó que “la planificación de las obras busca mejorar la circulación y reducir al mínimo las molestias para los vecinos”. “En esta zona colocamos 7.000 paños de hormigón en calles aledañas para desviar el tránsito. Calculamos que, como máximo, serán una semana de trabajos, y los resultados ya se pueden ver”, señaló.

Además, Lobo Chaklián destacó que, junto con las tareas municipales, se coordinan acciones con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para reparar pérdidas de agua y evitar que afecten la calzada. “Estamos apuntando a lograr una mejor transitabilidad en todos los frentes posibles”, dijo.

El funcionario remarcó que se están ejecutando obras en zonas interbarriales y sectores que solían anegarse con las lluvias. “Con el plan prelluvia buscamos mejorar sectores críticos de una ciudad muy deteriorada”, expresó.

También adelantó que se instalarán 26 nuevos semáforos en distintos puntos estratégicos de la capital para optimizar el orden vial. “Pedimos paciencia a los vecinos: estas obras son necesarias para mejorar la ciudad y se están haciendo en el menor tiempo posible”, concluyó.