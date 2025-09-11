La Legislatura de Tucumán sesionará el jueves 18 de septiembre El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó la reunión de Labor Parlamentaria que confirmó que la Legislatura de Tucumán volverá a sesionar el próximo 18 de septiembre, desde las 8:30 horas. El debate prevé tantos temas en agenda que no se descarta una segunda jornada, el jueves 25 de septiembre o el 2 de octubre.

Entre los puntos principales del temario se encuentra el Decreto de Necesidad y Urgencia remitido por el Poder Ejecutivo, que propone un nuevo ordenamiento normativo para el Servicio Penitenciario Provincial, derogando la actual Ley Nº 4611. También se abordará la modificación de la Ley de Ministerios (Nº 8450), que redefine funciones, competencias y cambia la denominación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos por la de Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.

Por otra parte, se confirmó que se tratará un proyecto de nueva Ley de Caducidad, que derogará la Ley Nº 6846, y una modificación a la Ley Nº 7860 referida al régimen especial de protección de testigos. Otro tema destacado será la creación del Colegio de Enfermería de Tucumán, con carácter de persona jurídica de derecho público no estatal.

El vicegobernador destacó un proyecto originado en el ámbito legislativo: “Se trata de la creación del Colegio de Enfermería, un anhelo de larga data. Hubo cinco proyectos que fueron unificados en uno solo. La Comisión de Salud trabajó de manera consensuada con distintos sectores vinculados a la enfermería y la salud, logrando una propuesta acordada que será incluida en la sesión”.

Estuvieron presentes Sergio Mansilla (presidente subrogante), Alfredo Toscano (vicepresidente segundo), Claudio Pérez (secretario legislativo) y Alejandro Martínez (prosecretario legislativo), y los legisladores Nancy Bulacio, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri, Claudio Viña, José Macome, Hugo Ledesma, Roque Tobías Álvarez, Ricardo Bussi, Eduardo Verón Guerra y Ernesto Gómez Gómez Rossi.