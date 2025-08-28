La Legislatura aprobó siete pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo La Legislatura de Tucumán sancionó este jueves los siete pliegos remitidos por el gobernador Osvaldo Jaldo para cubrir vacantes en el Poder Judicial, principalmente en los fueros Civil y de Familia, áreas con alta demanda en la provincia.

La sesión extraordinaria fue presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo. El tratamiento de los pliegos fue el primer punto del orden del día y contó con el respaldo de la mayoría legislativa.

Los postulantes habían sido previamente entrevistados por la Comisión de Peticiones y Acuerdos, encabezada por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, a partir de los informes remitidos por instituciones judiciales y de las ternas elevadas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

En junio, el gobernador Jaldo envió los nombres de los candidatos que obtuvieron los mejores resultados en las evaluaciones del CAM. Las designaciones alcanzan tanto al Centro Judicial Capital como a los de Concepción y Monteros.

Los nuevos magistrados son:

Gabriela Marta Soledad Argañaraz , jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones (V Nominación).

Silvia Karina Lescano De Francesco , vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Familia y Sucesiones.

Ramón Agustín Vidal , juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común (VI Nominación).

Dra. Acosta , jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones (VII Nominación), Centro Judicial Capital.

Valeria Susana Castillo y Luciana Eleas , vocales de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común, Centro Judicial Concepción.

Durante la sesión, Vargas Aignasse resaltó: “Son siete magistrados que no solo estarán en Capital, sino también en el sur de la provincia. Profesionales muy preparados para un área clave como es Familia”.

La legisladora también subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los poderes del Estado: “Gracias al Consejo Asesor de la Magistratura y al Ejecutivo hemos cubierto la mayoría de las vacantes. Es un verdadero trabajo interpoderes para garantizar un servicio de justicia más eficiente”.

Finalmente, adelantó que el proceso de designaciones continuará según criterios de necesidad y litigiosidad: “Hoy se evalúa dónde es más urgente cubrir cargos. Además, con la implementación de las oficinas de gestión asociada, el Poder Judicial busca mayor eficiencia en la administración de justicia”.