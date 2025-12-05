La Legislatura descartó avanzar con el proceso de destitución contra el fiscal Edmundo Jiménez La Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán resolvió este viernes por la mañana rechazar el pedido de destitución impulsado contra el ministro Público Fiscal de la Provincia, Dr. Edmundo Jiménez.

La solicitud había sido presentada por Mirta Isabel Giménez, con el patrocinio legal de la Dra. Patria Neme, pero no prosperó tras el análisis realizado por los integrantes del cuerpo.

La reunión fue encabezada por el presidente subrogante de la Legislatura y titular de la comisión, Sergio Mansilla, acompañado por los legisladores Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña.

En su dictamen, la comisión resolvió rechazar el pedido de juicio político al considerar que no se configuraban las causales previstas en el artículo 11 de la Ley Nº 8198. Asimismo, dispuso archivar las actuaciones.