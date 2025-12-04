La Legislatura dio luz verde al Presupuesto 2026 tras un extenso debate La Legislatura de Tucumán aprobó en la madrugada de este jueves el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2026, que contempla un total de $4.981.562.000.000 para gastos corrientes y de capital. La votación contó con mayoría afirmativa, aunque no fue unánime, tras una sesión marcada por intercambios intensos y posturas divergentes.

La legisladora Carolina Vargas Aignasse destacó la importancia de haber logrado la sanción: “Acaba de aprobarse el Presupuesto de la Provincia. Fue un debate acalorado, con distintas posiciones, y no fue unánime, pero hubo acompañamiento de bloques opositores en diferentes artículos. Es un proyecto muy sólido técnicamente”. También remarcó que el texto traza una proyección sobre el uso de los recursos en áreas centrales como seguridad, educación y salud.

Otras medidas aprobadas

Además del Presupuesto, el recinto avanzó con una batería de iniciativas económicas y administrativas:

Ley Impositiva : se modificó el artículo 16 de la Ley 8467, otorgando a la Dirección General de Rentas la facultad de determinar y liquidar el Impuesto Único Anual de Vehículos Automotores según la categoría y tipo de rodado.

Emergencias prorrogadas : Seguridad Pública (Ley 9057) hasta el 31 de diciembre de 2027 . Emergencia Hídrica y Social (Ley 7875) hasta el 31 de diciembre de 2026 , incorporando además una partida específica para el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Aguas del Tucumán (SAPEM) : se extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para los aportes no reintegrables, modificando el artículo 4° de la Ley 9062.

Normativas económicas prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2027 : Ley 7007 (modificación de hasta el 20% de la remuneración del empleado público). Ley 7115 (Fondo de Desarrollo del Interior). Ley 8228 (emergencia económica e inembargabilidad de fondos públicos). Ley 9207 (faculta convenios de financiamiento con Nación). Ley 9603 (condonación de deudas a mutuales por impuestos inmobiliarios y sellos).

Infraestructura escolar : se reformó la Ley 9466, habilitando al Poder Ejecutivo a contratar de manera directa —con cotejo de precios— obras, insumos y equipamiento para refacción de establecimientos educativos hasta el 31 de diciembre de 2027 .

Sistema eléctrico: se extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia del Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal (Ley 8342).

Con estas definiciones, la Legislatura cerró una sesión cargada de resoluciones que delinearán la política económica y administrativa de la provincia durante los próximos años.