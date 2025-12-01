La Legislatura trataría el Presupuesto provincial el próximo 4 de diciembre La Legislatura de Tucumán se prepara para debatir y aprobar el Presupuesto provincial 2026 en la sesión convocada para el jueves 4 de diciembre a las 8:30. La decisión se tomó este lunes al mediodía durante la reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por el vicegobernador y presidente del cuerpo, Miguel Acevedo.

En el encuentro se definió el temario que llegará al recinto, que incluye el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y la prórroga de distintas leyes de emergencia: la emergencia hídrica y social, la emergencia en seguridad pública y la continuidad del régimen de emergencia eléctrica. También se incorporarán modificaciones a la Ley N.º 8467, la ley impositiva.

Participantes de la reunión

De la Labor Parlamentaria participaron el presidente subrogante Sergio Mansilla; el vicepresidente 1.º Aldo Salomón; el vicepresidente 2.º Alfredo Toscano; el secretario legislativo Claudio Pérez; el prosecretario legislativo Alejandro Martínez; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Ricardo Bussi, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Carolina Vargas Aignasse, Claudio Viña, Ernesto Gómez Rossi, José Macome, Raquel Nieva y José Cano.

Lo que se debatirá el 4 de diciembre

Además del Presupuesto 2026, se acordó incluir:

La modificación de la Ley N.º 7875 , que extiende la emergencia hídrica y social.

La prórroga de la Ley N.º 9057 de emergencia en seguridad pública hasta el 31 de diciembre de 2027 .

La continuidad de la emergencia eléctrica .

Las modificaciones propuestas en la Ley N.º 8467, la ley impositiva provincial.

Acevedo confirmó que las comisiones legislativas trabajarán en los próximos días para emitir los dictámenes necesarios y garantizar que los proyectos lleguen al recinto en condiciones de ser votados.

“Hemos fijado como fecha de la próxima sesión el jueves 4 de diciembre, a las 8:30, donde el tema central va a ser el Presupuesto de la Provincia, junto al tratamiento de varias leyes de emergencia”, señaló.

Detalles del Presupuesto y próximos debates

El vicegobernador informó que el Poder Legislativo recibirá el 3,69% del total del Presupuesto provincial y remarcó que, pese al ajuste en el porcentaje, se sostendrá un criterio de austeridad administrativa.

Además, anticipó que se prevé realizar otra sesión alrededor del 18 de diciembre, en la que se debatirá la reforma electoral. Entre los puntos con mayor consenso mencionó:



La reducción del sistema de acoples.

La Ley de Paridad de Género.

La Ley de Ficha Limpia, cuyo proyecto del Poder Ejecutivo "es el que más consenso tiene hasta ahora".

Un proyecto para otorgar capacitaciones y puntaje adicional a docentes que actúen como autoridades de mesa.

En cuanto a la boleta electrónica, Acevedo consideró que se trata de “un sistema más oneroso” y que, por prudencia ante el contexto económico, aún no será incorporado.

Finalmente, remarcó que las comisiones trabajarán de manera articulada para llegar al 18 de diciembre con un dictamen único que permita un debate ordenado y con amplio acompañamiento.