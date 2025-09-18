La Legislatura de Tucumán sesiona este jueves con un temario de 12 puntos La Legislatura de Tucumán llevará adelante este jueves 18 de septiembre una nueva sesión ordinaria, en la que se pondrán a consideración 12 temas incluidos en el orden del día.

Previo al encuentro, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, mantuvo una reunión con el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, para repasar los proyectos y decretos que serán tratados.

Entre los puntos más relevantes figuran:

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica los artículos 25 y 27 de la Ley de Ministerios Nº 8450 , transfiriendo al Ministerio del Interior las competencias vinculadas a la promoción del deporte.

El Acta Acuerdo entre el Poder Ejecutivo y EDET S.A. , con intervención del ERSEPT, que establece nuevos plazos tarifarios y de gestión.

El DNU que ordena un nuevo régimen normativo para el Servicio Penitenciario Provincial , derogando la Ley Nº 4611.

El convenio de donación entre el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia para habilitar el funcionamiento del Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán .

El proyecto de una nueva Ley de Caducidad.

En diálogo con la prensa, Mansilla recordó que la parlamentaria se realizó la semana pasada con la participación del vicegobernador, y anticipó que “seguramente vamos a tener otra sesión el día 2 de octubre”.

La sesión de este jueves está prevista para las 8:30 de la mañana, quedando confirmado así el tratamiento de un temario de alto impacto político y administrativo para la provincia.