Previo al encuentro, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, mantuvo una reunión con el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, para repasar los proyectos y decretos que serán tratados.
Entre los puntos más relevantes figuran:
-
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica los artículos 25 y 27 de la Ley de Ministerios Nº 8450, transfiriendo al Ministerio del Interior las competencias vinculadas a la promoción del deporte.
-
El Acta Acuerdo entre el Poder Ejecutivo y EDET S.A., con intervención del ERSEPT, que establece nuevos plazos tarifarios y de gestión.
-
El DNU que ordena un nuevo régimen normativo para el Servicio Penitenciario Provincial, derogando la Ley Nº 4611.
-
El convenio de donación entre el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia para habilitar el funcionamiento del Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán.
-
El proyecto de una nueva Ley de Caducidad.
En diálogo con la prensa, Mansilla recordó que la parlamentaria se realizó la semana pasada con la participación del vicegobernador, y anticipó que “seguramente vamos a tener otra sesión el día 2 de octubre”.
La sesión de este jueves está prevista para las 8:30 de la mañana, quedando confirmado así el tratamiento de un temario de alto impacto político y administrativo para la provincia.