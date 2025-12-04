Del encuentro participaron el presidente subrogante Sergio Mansilla; el vicepresidente 1° Aldo Salomón; el vicepresidente 2° Alfredo Toscano; el secretario legislativo Claudio Pérez; el prosecretario legislativo Alejandro Martínez; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Ricardo Bussi, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Carolina Vargas Aignasse, Claudio Viña, Ernesto Gómez Gómez Rossi, José Macome, Raquel Nieva y José Cano, entre otros.

Durante la reunión se resolvió incluir en el orden del día:

Acevedo adelantó que las comisiones legislativas ya trabajan en la emisión de los dictámenes necesarios para que los proyectos lleguen al recinto en condiciones de ser votados. Confirmó además que el Poder Legislativo contará con el 3,69% del total del presupuesto provincial, remarcando que “nos limitamos un poco, pero seguimos manejándonos con la austeridad que venimos sosteniendo”.

Adelantos de la reforma electoral

El vicegobernador también anticipó que alrededor del 18 de diciembre se realizará una sesión especial para abordar la reforma electoral. Señaló que existe un amplio consenso en temas como:

Respecto a la Boleta Electrónica, Acevedo sostuvo que “es un sistema más oneroso y, en el contexto económico actual, por prudencia, optamos por no ponerlo todavía”.

Por último, subrayó que las comisiones seguirán trabajando de manera articulada para arribar a dictámenes únicos y llegar a la sesión del 18 con acuerdos amplios que permitan un debate ordenado.

legislatura Tucumán Presupuesto reformas económicas

