La Legislatura se reúne hoy para tratar el Presupuesto 2026 y prórrogas de emergencias El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó la reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió el temario para la sesión convocada para este jueves 4 de diciembre a las 8:30. El eje central será el análisis del Presupuesto provincial 2026 y el tratamiento de las leyes de emergencia enviadas por el Poder Ejecutivo.

Del encuentro participaron el presidente subrogante Sergio Mansilla; el vicepresidente 1° Aldo Salomón; el vicepresidente 2° Alfredo Toscano; el secretario legislativo Claudio Pérez; el prosecretario legislativo Alejandro Martínez; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Ricardo Bussi, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Carolina Vargas Aignasse, Claudio Viña, Ernesto Gómez Gómez Rossi, José Macome, Raquel Nieva y José Cano, entre otros.

Durante la reunión se resolvió incluir en el orden del día:

La modificación de la Ley N° 7875 , que prorroga la emergencia hídrica y social.

La extensión de la Ley N° 9057 de emergencia en seguridad pública hasta el 31 de diciembre de 2027.

La continuidad de la emergencia del sistema eléctrico .

Cambios previstos en la Ley N° 8467 (ley impositiva).

Acevedo adelantó que las comisiones legislativas ya trabajan en la emisión de los dictámenes necesarios para que los proyectos lleguen al recinto en condiciones de ser votados. Confirmó además que el Poder Legislativo contará con el 3,69% del total del presupuesto provincial, remarcando que “nos limitamos un poco, pero seguimos manejándonos con la austeridad que venimos sosteniendo”.



Adelantos de la reforma electoral

El vicegobernador también anticipó que alrededor del 18 de diciembre se realizará una sesión especial para abordar la reforma electoral. Señaló que existe un amplio consenso en temas como:

Reducción del sistema de acoples .

Ley de Paridad de Género .

Ley de Ficha Limpia , cuyo proyecto del Poder Ejecutivo es el que reúne mayor apoyo.

Un proyecto que habilitará capacitaciones para docentes que oficien como autoridades de mesa, con puntaje adicional.

Respecto a la Boleta Electrónica, Acevedo sostuvo que “es un sistema más oneroso y, en el contexto económico actual, por prudencia, optamos por no ponerlo todavía”.



Por último, subrayó que las comisiones seguirán trabajando de manera articulada para arribar a dictámenes únicos y llegar a la sesión del 18 con acuerdos amplios que permitan un debate ordenado.