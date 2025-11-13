La Legislatura vuelve a sesionar con manifestaciones generales y un clima político cargado Este jueves, desde las 8.30, la Legislatura de Tucumán retoma sus sesiones con un condimento especial: por primera vez en el año se habilitarán nuevamente las manifestaciones generales al inicio del debate. Aunque en el orden del día no aparecen temas conflictivos, se espera una jornada con fuerte contenido político, atravesada por la coyuntura nacional y las tensiones internas del oficialismo.

Según fuentes parlamentarias, el vicegobernador Miguel Acevedo será estricto en el manejo de los tiempos. El reglamento establece un máximo de cinco minutos por legislador, ante la previsión de una lista extensa de oradores. Entre los temas que podrían dominar las intervenciones se mencionan el escándalo en la Policía, el juicio de responsabilidad abierto por el Tribunal de Cuentas por la presunta entrega irregular de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social a la Caja Popular, y las dificultades del oficialismo para avanzar con la reforma electoral.

Acevedo: “Esperemos que pronto esto se supere”

En declaraciones, Acevedo lamentó los recientes hechos que afectaron a la Policía provincial. “Son hechos que dañan, que manchan; ocurren en todos los ámbitos, pero cuando suceden en el propio, duelen”, expresó. El vicegobernador pidió “sanear la fuerza y dejar atrás esta situación”.

Respecto a la reforma política, adelantó que mantuvo reuniones con distintos bloques, incluidos los no peronistas, para buscar consensos. “Hay resistencia de algunos caciques territoriales, pero vamos a avanzar con lo que se pueda”, afirmó. Una de las alternativas en estudio es la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE), que permitiría modernizar el sistema de votación.

Temas en agenda

El orden del día incluye asuntos de carácter institucional. El primero será la designación de representantes de la Legislatura en el Consejo Asesor de la Magistratura, donde se prevé la ratificación de los actuales miembros: Mario Leito, Sara Assan, Carlos Funez y Gerónimo Vargas Aignasse por la mayoría; y Manuel Courel y Walter Berarducci por la minoría.

Otro punto relevante será el tratamiento del proyecto de expropiación de terrenos para la nueva traza del Acueducto Vipos, una obra estratégica para garantizar el suministro de agua potable a más de 400.000 habitantes del Gran San Miguel de Tucumán, Tapia, Tafí Viejo y Villa Carmela.

También se tratará una iniciativa del legislador Tomás Cobos para extender hasta diciembre de 2026 la suspensión de juicios prendarios contra titulares de planes de ahorro, y un dictamen de la comisión de Energía y Comunicaciones que propone la instalación obligatoria de calefones solares en las viviendas que construya el Instituto Provincial de Vivienda (Ipvdu).

Aunque la agenda formal no presenta grandes sobresaltos, el regreso de las manifestaciones generales promete convertir la sesión de este jueves en una vidriera política donde los legisladores buscarán dejar su sello en medio de un escenario provincial y nacional en plena ebullición.