Osvaldo Jaldo se reunirá con el ministro del Interior Diego Santilli Durante la reunión se abordarán propuestas del Gobierno Nacional y temas vinculados a los compromisos asumidos con Tucumán.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que hoy viajará a Buenos Aires para participar de una reunión con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

“Hoy 17 horas voy a estar en las oficinas del ministro del Interior, Diego Santilli, para escuchar cuáles son las propuestas que tiene el Gobierno Nacional para sacar a la Argentina adelante, porque nosotros apostamos a que a la Argentina le vaya bien”, expresó el mandatario.

Jaldo destacó la convocatoria al diálogo impulsada por el Gobierno Nacional. “El Gobierno Nacional se dio cuenta de que tiene que dialogar, porque no se puede gobernar la Argentina sin diálogo. Me parece muy bien que se converse con los diputados nacionales, con los senadores y, fundamentalmente, con quienes tenemos la responsabilidad de gobernar los diferentes distritos del país, que somos las provincias”, afirmó.

El gobernador subrayó que el encuentro servirá también para avanzar en los compromisos asumidos entre la Nación y la provincia. “Vamos a escuchar qué propuestas tienen y cómo van a compensar los compromisos con la provincia, que han venido siendo cumplidos parcialmente. A través del diálogo vamos a terminar de cumplir con el acta que firmamos de compensación de deuda entre la provincia y la Nación”, explicó.

Fuente Comunicación Tucumán