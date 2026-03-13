La Madrid: Defensa Civil informó que el agua se retiró en un 90% Desde la repartición comunicaron que todas las áreas del gobierno trabajan en el proceso de regreso a los hogares

El titular de la Dirección de Defensa Civil de Tucumán e integrante del Comité de Emergencia de la Provincia, Ramón Imbert, informó el estado de situación en la ciudad de La Madrid tras las inundaciones y confirmó que el nivel del agua descendió en gran parte de la localidad, lo que permitirá iniciar tareas de limpieza y el retorno paulatino de los vecinos. Labor que se lleva adelante con la articulación del Comité de Emergencias conformado por distintas áreas del estado provincial.

“El panorama es muy favorable. El agua prácticamente abandonó a la localidad en un 90% y la gente empieza a desarmar sus tiendas provisorias para el regreso. Estamos abocados en el regreso, en la limpieza y desinfección de los lugares, con los diferentes equipos del gobierno”, observó, al tiempo que se realizarán las labores por sectores de la localidad para empezar a dejar las viviendas en condiciones para la gente.

El funcionario indicó que el operativo provincial se enfocó en el retorno de los vecinos y en las tareas de recuperación de los sectores afectados. “empieza la reconstrucción y en la vuelta a casa, es lo que más necesita la gente”, afirmó.

En relación con la cantidad de evacuados, Imbert señaló que el número se encontraba en evaluación y que el parte oficial se actualizaría con el correr de las horas.

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El titular de Defensa Civil también informó sobre la asistencia en sectores rurales que permanecieron aislados durante la emergencia. “En parajes del departamento de Simoca, se pudo acceder vía fluvial. Por lo tanto, se descomprimió la operatoria del helicóptero. Estuvo trabajando justamente ese medio aéreas para los lugares que teníamos en Taco Ralo y lugares de Graneros, La Madrid, Barranca, entre otros”, explicó.

Además, detalló que los equipos provinciales continuaron con la asistencia en las zonas afectadas. “Entonces en esos lugares estamos ahora con baqueanos y con asistencia del Siprosa llevando sobre todo módulos alimentarios y también evacuando a las personas que se quedaron en sus casos y así lo requieran”.

Imbert también se refirió a las dificultades que presentaron las condiciones climáticas y el caudal de los ríos durante los momentos más críticos de la emergencia. “Menos mal que nos acompañaron las condiciones del clima porque estaba muy difícil. Era prácticamente imposible llegar por tierra y por agua también se complicaba porque tenía un ímpetu importante el río San Francisco de Catamarca. Era imposible la navegación por la cantidad de residuos que traía”, indicó.

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Finalmente, el funcionario informó el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas en la región. “El tiempo por hoy nos acompaña. A partir de mañana tenemos una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional. A la madrugada estamos cotejando diferentes informaciones. Oficialmente hay una alerta amarilla para el día de mañana con precipitaciones, sobre todo en la parte de montaña. Hay que estar atentos para ver cómo se manifiestan esas lluvias”.