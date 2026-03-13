Coordinan acciones para restablecer servicios y reconstruir la localidad El Comité de Emergencia de Tucumán se reunió este viernes al mediodía en La Madrid para coordinar las tareas de recuperación tras las inundaciones provocadas por las lluvias y la crecida del río Marapa.

El encuentro definió medidas para restablecer servicios esenciales, recuperar la transitabilidad de la ruta nacional 157 y organizar operativos de limpieza en la localidad.

Participaron de la reunión el ministro de Interior, Darío Monteros; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; y el comisionado comunal de La Madrid, Héctor Soria.

Durante el encuentro se evaluó la situación general del pueblo y se establecieron acciones inmediatas para asistir a los vecinos y avanzar con la reconstrucción. Como parte de los trabajos de emergencia, la ruta nacional 157 fue intervenida en tres puntos para permitir el drenaje del agua acumulada. En esos sectores se colocarán caños estructurales que permitirán restablecer la calzada y facilitar el ingreso de maquinaria y equipos al interior de la localidad.

El ministro de Interior explicó que el operativo territorial se organizó por sectores para agilizar las tareas de limpieza y asistencia. “Están empezando a entrar los equipos de limpieza que van a colaborar con la gente. Nos hemos dividido en 15 frentes que serán atendidos con colaboración de personal de municipios como Alberdi, Monteros, Aguilares y Simoca, junto con distintas comunas que se ofrecieron a colaborar”, afirmó.

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El funcionario también detalló que el Gobierno coordina la recuperación de los servicios básicos y el estado de las viviendas afectadas: “También hemos establecido la recuperación del agua potable y de la energía eléctrica. Primero debemos evaluar cómo quedaron los domicilios. Para eso trabajamos con el Ministerio de Educación: alumnos de los últimos cursos de escuelas técnicas vendrán junto a sus profesores para ayudar a acondicionar el cableado de las viviendas”.

Monteros indicó además que el Gobierno provincial mantendrá presencia permanente en la zona para acompañar a los vecinos durante el proceso de recuperación.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos pidió que estemos aquí como equipo de gobierno para evaluar cada situación de los vecinos. La gente ya está regresando a sus casas, especialmente en la zona conocida como La Banda, detrás de las vías del ferrocarril. Allí trabaja un equipo de la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos con cerca de 150 personas dedicadas a las tareas de limpieza”, precisó.

Por su parte, el presidente de la SAT informó que la prioridad inmediata es recuperar el sistema de provisión de agua potable de la localidad: “La localidad de La Madrid tiene seis pozos de agua. Durante todo el día verificaremos cuál es la situación en la que quedaron después de la inundación”.

El titular del organismo también precisó cómo se coordinará la reposición del servicio eléctrico necesario para el funcionamiento del sistema. En ese marco sostuvo: “Mañana coordinaremos técnicamente con EDET la provisión de energía para los pozos. Si no es posible, utilizaremos grupos electrógenos para ponerlos en funcionamiento. La primera etapa es lograr que los seis pozos estén operativos en las primeras horas del sábado”.

Además, la SAT desplegará equipos para colaborar con las tareas de saneamiento en el pueblo. Caponio indicó: “Vamos a brindar toda la asistencia técnica con la Sociedad Aguas del Tucumán. También llegarán camiones desobstructores para colaborar con la limpieza de las calles públicas de la localidad”.

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En paralelo, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público avanzó con la restitución de la transitabilidad en la ruta nacional 157, una vía clave para el ingreso de equipos y asistencia.

El ministro Nazur explicó que la prioridad es restablecer las condiciones básicas para comenzar con la recuperación del pueblo: “El agua ya descendió en la comunidad de La Madrid y estamos por ingresar con distintos operativos de servicio y limpieza para restablecer los servicios esenciales como el agua y la energía eléctrica”.

Nazur también detalló el trabajo que realiza la Dirección Provincial de Vialidad para recuperar la conectividad vial. En ese sentido señaló: “La DPV está restituyendo la transitabilidad en la ruta 157. Hasta la tarde se restituirá el primer corte para permitir el ingreso a la localidad y luego se avanzará con el segundo corte, con el objetivo de que la ruta vuelva a tener conectividad”.

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Desde el ámbito local, el comisionado comunal Héctor Soria destacó que el descenso del agua permitió iniciar el ingreso de equipos y avanzar con la limpieza del pueblo: “El agua está bajando en casi todo el pueblo y eso nos permite seguir trabajando con los equipos de los ministerios, municipios y comunas que están colaborando para restablecer la situación y permitir que la gente vuelva a sus domicilios”.

El jefe comunal también aclaró que la circulación por la ruta 157 será limitada mientras duren las tareas de recuperación. En ese sentido precisó: “Habrá una transitabilidad provisoria de la ruta 157 únicamente para quienes se encuentran en la zona. No estará habilitada para el tránsito externo, con el objetivo de facilitar el ingreso y el regreso de los vecinos que deben volver a sus hogares”.

Soria señaló finalmente que la prioridad del Gobierno provincial es avanzar con la reconstrucción de la localidad afectada. “La reconstrucción de La Madrid es una prioridad del gobernador, que desde el primer momento nos acompañó y dispuso que todos los ministerios trabajen para dar soluciones y permitir que los vecinos recuperen sus hogares”, concluyó.

Educación solidaria

Ana García Salemi, directora de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de la Provincia, informó que las escuelas técnica y agrotécnicas se sumarán a las tareas de recuperación del cableado eléctrico de las viviendas.

“En las escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación profesional tenemos equipos docentes que saben muchísimo del área que ahora se necesita, como es electricidad, reparación y construcción, así que pueden revisar los techos y hacer todo tipo de tareas que se requieran”, destacó la funcionaria.

En este contexto, Salemi preció que relevarán 1000 domicilios, entre viviendas particulares e instituciones públicas, para evaluar necesidades y trabajar en su reacondicionamiento.

“Nuestro compromiso como Ministerio de Educación es estar presentes, dar respuestas y poner todos los equipos a disposición de lo que necesite la población”, concluyó la educadora.

Fuente Comunicación Tucumán