Más de 200 escuelas no retomarán las clases el lunes por las consecuencias de las lluvias El ministerio de Educación informó que en varias localidades del interior tucumano no están dadas las condiciones para el regreso del alumnado.

Debido a las consecuencias provocadas por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en distintos puntos de la provincia, más de 200 establecimientos educativos de Tucumán no podrán retomar las clases el próximo lunes, según lo informó el ministerio de Educación encabezado por la ministra Susana Montaldo.

Según el relevamiento realizado por las autoridades educativas, muchas instituciones continúan funcionando como centros de evacuados, mientras que otras presentan problemas de acceso, anegamiento de caminos, daños edilicios o falta de servicios esenciales como agua y energía eléctrica.

Entre las escuelas que actualmente se encuentran albergando familias afectadas por las inundaciones se encuentran establecimientos ubicados en los departamentos Graneros, Leales, Simoca, Cruz Alta, La Cocha y Juan Bautista Alberdi, donde decenas de personas permanecen evacuadas mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación en las zonas afectadas.

En otros casos, el dictado de clases no podrá retomarse debido a que los caminos rurales permanecen anegados o intransitables, lo que impide el traslado de estudiantes, docentes y personal educativo hacia los establecimientos, especialmente en localidades del interior provincial.

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Asimismo, algunas instituciones presentan aulas inundadas, daños estructurales, filtraciones en techos, problemas en instalaciones eléctricas o pozos sépticos colapsados, situaciones que requieren tareas de reparación y acondicionamiento antes del regreso seguro de la comunidad educativa.

También se registran establecimientos donde las actividades continúan suspendidas por falta de suministro eléctrico o agua potable, además de casos en los que las calles de acceso permanecen cortadas o con socavones producto de las lluvias.

Las autoridades educativas indicaron que la situación será evaluada de manera permanente durante el fin de semana, y que el retorno a las actividades escolares en algunos establecimientos dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del estado de los caminos.

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Mientras tanto, equipos técnicos del Gobierno provincial continúan trabajando en conjunto con distintas áreas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el regreso a clases, además de asistir a las comunidades afectadas por las inundaciones.

De acuerdo a lo informado por las supervisoras de Jardines de Infantes, de las 121 Escuelas de Nivel Inicial, 118 están listas para retomar las actividades el día lunes. Solo 3 ENIs ubicadas en el sur no iniciarían sus clases debido a las condiciones actuales.

Escuelas afectadas por las lluvias – Centros de evacuados

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Escuelas afectadas – Caminos anegados

Instituciones sin clases por accesos intransitables

Escuelas afectadas – Edificios inundados

Establecimientos con daños por ingreso de agua

Escuelas afectadas – Problemas de servicios

Instituciones sin agua o energía eléctrica

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Escuelas afectadas – Daños edilicios

Establecimientos que requieren reparaciones antes del regreso a clases

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Fuente Comunicación Tucumán