La Mariposa logró reducir más del 90% de los olores en la zona norte tras un proceso de reconversión ambiental La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la tradicional fábrica de jabones La Mariposa avanzan en un trabajo conjunto que ya muestra resultados concretos: la empresa disminuyó en más del 90% los olores que afectaban históricamente a los vecinos de la zona norte de la capital. Así lo confirmó la intendenta Rossana Chahla, quien este jueves recorrió la planta ubicada en calle Bernardino Rivadavia 1651 junto a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca.

Durante la visita, Chahla destacó que las mejoras fueron impulsadas tras numerosos reclamos de los vecinos. “Conversamos con los responsables de esta firma centenaria y asumieron el compromiso de invertir para transformar sus procesos y reducir el impacto ambiental”, señaló. Una encuesta realizada por el área de Ambiente muestra que casi el 90% de los habitantes percibe una mejora notoria en las últimas semanas.

La intendenta explicó que la adecuación incluyó nuevo tratamiento de efluentes, reutilización interna del agua y un proceso productivo más limpio, priorizando la calidad de vida del barrio. “Agradezco que la empresa haya decidido invertir primero en eliminar el olor antes que en producir más. Eso es responsabilidad social empresaria”, subrayó.

Además, anticipó intervenciones urbanas alrededor de la fábrica: “Vamos a poner en valor los espacios públicos y seguir mejorando la convivencia entre la actividad industrial y el barrio”. También remarcó el rol económico de la firma, que genera más de 120 empleos directos y distribuye sus productos en 18 provincias.

Reconversión ambiental y alianza público-privada

La secretaria Migliavacca celebró la transformación lograda tras décadas de reclamos: “Hace más de 100 años que los vecinos convivían con los olores propios de la materia prima del jabón. Este cambio sustancial mejora su calidad de vida”. Confirmó que más del 90% de los encuestados notó mejoras y que el 86% reside en la zona desde hace más de 15 años, con conocimiento profundo del impacto histórico.

También informó avances de la gestión ambiental municipal, incluyendo la erradicación del 46% de los basurales en el marco de la emergencia ambiental, y resaltó los proyectos realizados junto al sector privado.

Inversión, tecnología y futuro

Por parte de la empresa, el socio Ignacio Michel agradeció el acompañamiento del Municipio y afirmó que La Mariposa se encuentra en un proceso de mejora continua, reconocido recientemente con el Premio Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz 2025”.

El representante de la cuarta generación familiar, Facundo Rodríguez Prados, detalló que el cambio fue posible gracias a tecnologías desarrolladas en 2023 por firmas de Santa Fe y Brasil para tratar subproductos ganaderos. “Pudimos acceder con una inversión muy grande y los resultados están a la vista: redujimos más del 90% los olores y garantizamos un proceso productivo sostenible”, sostuvo.

El joven empresario remarcó la articulación con la Municipalidad y adelantó que continuarán trabajando para mejorar el barrio. “Queremos hacer una placita junto al Municipio y generar bienestar en la comunidad. Crecer solos no alcanza: debemos crecer con la gente”, concluyó.

Con esta reconversión histórica, la zona norte de la capital experimenta una mejora ambiental largamente esperada, impulsada por la cooperación entre el sector privado, el Estado y la comunidad.