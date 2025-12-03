La Municipalidad capitalina refuerza los controles de la venta ambulante en el centro Con apoyo policial y tareas de concientización, la Municipalidad trabaja en el ordenamiento de la vía pública para garantizar veredas libres y mayor seguridad peatonal durante la temporada navideña. Los trabajos se extenderán hasta el 9 de enero.

Ante la proximidad de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el operativo “Espacios para todos”, destinado a ordenar la vía pública y garantizar que las veredas del microcentro permanezcan despejadas para facilitar la circulación de los vecinos.

Este miércoles, agentes de la Dirección de Vía Pública, con apoyo de efectivos de la Policía de Tucumán, iniciaron un recorrido informativo por el microcentro para dialogar con los vendedores ambulantes y consensuar su reubicación. El operativo se focaliza en el cuadrante comprendido entre Virgen de la Merced, Salta, 24 de Septiembre y Santiago del Estero, y continuará durante las próximas semanas, hasta después del festejo de los Reyes Magos, en enero.

El director de Vía Pública, Juan Rojas, explicó que el objetivo principal es recuperar la circulación peatonal. “Tucumán tiene veredas muy finas y la gente no puede caminar. En ese sentido, la Municipalidad despejó todas las veredas y estamos concientizando a la gente de que no se puede poner más; los espacios deben quedar libres para los transeúntes”, argumentó.

Rojas detalló que el trabajo se desarrolla junto a la Policía, a partir del trabajo articulado que vienen realizando el Municipio y el Gobierno provincial. “Quiero agradecer al ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y a la doctora Rossana Chahla, que siempre se preocupan por todo lo que acontece en la ciudad”.

Diálogo con vendedores y reubicación

Según Rojas, el procedimiento se basa en el diálogo y la concientización para que los trabajadores mantengan despejadas las veredas. “Hablamos con cada vendedor para explicarles que no se pueden instalar más en las veredas. Lo vamos a hacer desde ahora hasta el 9 de enero”, aclaró.

El director de Vía Pública aseguró que la actitud general por parte de los vendedores es de receptividad y diálogo con las autoridades. “Estamos en diálogo permanente. No es una tarea fácil, pero queremos lo mejor para todos”, insistió.

El funcionario justificó la acción en función de la accesibilidad y la seguridad peatonal. “Tenemos personas mayores y gente con discapacidad que quieren caminar libremente. Hoy, muchas veces deben bajar a la calle porque las veredas están ocupadas, y eso es un problema”, explicó.

Recorridos y duración del operativo

Rojas informó que, en el marco del operativo, se recorrerá diariamente el sector delimitado por el cuadrante antes mencionado. “Vamos a recorrer todos los puntos del cuadrante, calle por calle. En los lugares más complicados habrá dos inspectores por cada policía; en otros, uno y uno”, precisó.

El funcionario sostuvo que la respuesta de los vecinos y comerciantes del microcentro ante el lanzamiento del operativo Espacios para todos fue más que positiva. “Están muy agradecidos con este tipo de operativo. Estamos cuidando al comercio, que no la está pasando bien. Si un comercio baja la persiana, un empleado pierde su trabajo. Por eso esto también favorece a ellos”, acotó.

Además, el director de Vía Pública informó que el operativo también incluye controles en parques y espacios públicos de la capital. “Queremos cuidar la ciudad y los parques. Son de la gente, no para ocuparlos. Nos preocupa que se retiren chicotes de luz; un niño puede tocarlos y lastimarse. Eso nos ocupa todos los fines de semana”, advirtió.

Además, alertó sobre la instalación de puestos de venta ambulante que utilizan garrafas de gas sin tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias. “En el Parque Avellaneda, el Parque 9 de Julio y otros espacios, las garrafas no pueden estar más en la calle. Hay que cuidarnos”, subrayó.

Finalmente, Rojas pidió colaboración a los vendedores y a la ciudadanía. “Sabemos la problemática, pero también sabemos los peligros que hay. Por eso les pedimos que concienticemos entre todos”, completó.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán