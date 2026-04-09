La municipalidad busca evitar recortes en las frecuencias del transporte urbano La intendente Rossana Chahla pidió asegurar el servicio en horarios pico y planteó un plan de racionalización para evitar la reducción de frecuencias que perjudique a los usuarios.

Con el fin de garantizar la prestación eficiente del servicio de transporte público para los vecinos de San Miguel de Tucumán, la intendente Rossana Chahla junto a la secretaria de Gobierno del Municipio, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, encabezaron una mesa de diálogo con integrantes de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

Las autoridades informaron que durante la audiencia el Municipio exigió a los empresarios el cumplimiento de las frecuencias especialmente en horarios pico y propuso la implementación de un plan de racionalización de los recorridos que debe ser informado a la ciudadanía con el propósito de buscar una solución conjunta que no perjudique a los usuarios de colectivos urbanos.

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, fue enfática al afirmar que el Municipio no aportará fondos nuevos a los empresarios del transporte, sino que exige responsabilidad y eficiencia con el manejo de los recursos actuales. “Aportes nuevos esta Municipalidad no va a hacer. Nosotros somos muy responsables con nuestros recursos, por eso queremos que los servicios funcionen con los aportes que ya se están dando”, señaló, al tiempo que recordó que el Ejecutivo viene impulsando el diálogo permanente con el sector: “Desde noviembre del año pasado, cuando se ha firmado el acta de compromiso entre ambas partes, el Municipio está trabajando en un sistema de retroalimentación”, declaró.

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Giuliano expuso que “el aumento abrupto del combustible es una cuestión que excede al Municipio y que viene del Gobierno nacional” y que ante este contexto económico adverso que afecta los costos operativos el Municipio sugiere la puesta en práctica de un plan de racionalización y de eficientización, que priorice el cumplimiento de frecuencias en horas pico, y que debe ser informado con anterioridad a los ciudadanos.

“Hoy tenemos líneas que se superponen, que van por el mismo lugar. Somos conscientes que tenemos que racionalizar los recorridos, de manera tal de que se ahorren kilómetros recorridos y que no afecte a la población. Lo vamos a hacer cuidando al vecino, informando debidamente cómo son los recorridos y exigiendo que se cumplan los horarios en las horas pico donde los vecinos de nuestra ciudad van a trabajar”, indicó la secretaria de Gobierno.

“No vamos a quitar frecuencias en horarios pico. Nosotros vamos a encargar de que los recorridos se cumplan en los horarios programados”, ratificó.

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Durante la reunión de este jueves se acordó un nuevo encuentro para la semana próxima, donde los empresarios deberán presentar sus sugerencias al plan de racionalización y exponer un informe detallado del estado actual de cada línea que fue solicitado por el Municipio el pasado 20 de febrero.

“El martes 14 o el jueves 16 de abril, va a haber una nueva reunión con los empresarios de transporte para que ellos nos puedan traer sus recomendaciones, sus sugerencias y también nosotros poner sobre la mesa el sistema de racionalización que estamos pensando, siempre exigiendo la calidad del servicio”, precisó.