La Policía de Tucumán celebró sus 205 años con un acto y desfile encabezado por Jaldo La ceremonia contó con la presencia del gobernador, quien destacó la incorporación de equipamiento, la capacitación del personal y la reducción de delitos y homicidios registrada en la provincia durante los últimos tres años.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes el acto central y desfile por el 205° aniversario de la Policía de Tucumán, acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, la intendenta Rossana Chahla, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y las autoridades de la fuerza. Durante la ceremonia, destacó el trabajo de los efectivos y aseguró que la provincia registró una reducción de los delitos y, especialmente, de los homicidios durante los últimos tres años.

El mandatario atribuyó estos resultados al trabajo policial y a las políticas de seguridad y penitenciarias implementadas por su gestión. En ese sentido, remarcó la importancia de trasladar a las personas detenidas al Servicio Penitenciario para que los efectivos puedan concentrarse en las tareas de prevención en las calles. También destacó las inversiones en personal, capacitación, equipamiento y tecnología, aunque advirtió que todavía queda mucho por hacer.

Jaldo también reconoció el compromiso de las familias de los policías y sostuvo que el Estado debe garantizarles los elementos de protección necesarios para cumplir sus funciones. Además, advirtió que no se permitirán conductas individuales que perjudiquen el trabajo de toda la institución y remarcó la importancia de respetar la estructura y las responsabilidades dentro de la fuerza.

El aporte del municipio a la seguridad

Por su parte, la intendenta Rossana Chahla destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Policía de Tucumán. Detalló que la Capital pasó de contar con 200 a 500 cámaras de seguridad e incorporó herramientas de inteligencia artificial para mejorar el monitoreo y la prevención del delito. También resaltó la tarea de la Patrulla de Protección Ciudadana en plazas, barrios y distintos sectores de la ciudad.

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El fortalecimiento de la institución

El vicegobernador Miguel Acevedo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, valoraron el crecimiento de la fuerza y las inversiones realizadas en recursos humanos, equipamiento y tecnología. Acevedo destacó la coordinación entre los poderes del Estado y ratificó el acompañamiento de la Legislatura, mientras que Agüero Gamboa resaltó la participación de delegaciones policiales y cadetes de Tucumán, Catamarca, Chaco y Salta en el desfile.

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El valor humano de la Policía

Finalmente, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó los 205 años de historia de la institución y reconoció el aporte de las distintas generaciones de efectivos. Valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y señaló que la fuerza incorporó herramientas como pistolas, dispositivos Taser y chalecos antibalas. También remarcó la importancia de contar con infraestructura penitenciaria para fortalecer el sistema de seguridad y continuar trabajando por el bienestar de los tucumanos.