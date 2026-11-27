Personal policial incautó más de 4 kilos de cocaína El procedimiento se realizó enmarcado en el trabajo diario del Operativo Lapacho.

Personal del Puesto Fronterizo Valentín Jiménez secuestró varios paquetes de cocaína, este viernes, mientras realizaba recorridos preventivos por alrededores del destacamento.

Fue en un camino vecinal, carente de alumbrado público, que los uniformados divisaron en la oscuridad un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, se dio a la fuga iniciando un seguimiento a distancia por parte de los efectivos. Durante la persecución, los ocupantes del rodado se deshicieron de un bulto arrojándolo a los matorrales mientras se perdían de vista raudamente.

De esa manera, los agentes recuperaron y requisaron el elemento desechado descubriendo que se trataba de un bolso de color oscuro que contenía la sustancia ilícita, distribuida en 4 ladrillos compactados, cuyo peso total superaba los 4 kilogramos de la misma.

Fuente Comunicación Tucumán