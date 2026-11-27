Osvaldo Jaldo cuestionó los cambios electorales El Gobernador ratificó que el bloque Independencia y sus senadores no acompañaron la suspensión de las PASO. También destacó que la provincia ya contaba con una legislación de Ficha Limpia.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la media sanción que obtuvo en el Senado de la Nación el proyecto de reforma política que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. En ese marco, ratificó la postura del bloque Independencia y de los dos senadores que responden a su espacio, quienes no acompañaron la iniciativa.

“Nosotros siempre hemos sido muy claros y muy contundentes: nosotros no íbamos a acompañar no sólo la derogación de las PASO, sino la suspensión de las PASO. Tampoco íbamos a acompañar ninguna modificación electoral a nivel nacional porque entendemos que ya estamos entrando en un proceso electoral donde no se pueden cambiar las reglas de juego”, expresó.

El mandatario señaló que la decisión quedó definida por los votos en el recinto y sostuvo: “Esta es la democracia y en el recinto los votos mandan”.

En ese sentido, indicó que el oficialismo nacional reunió 43 votos, seis más de los 37 que necesitaba para aprobar la iniciativa. “Terminó eliminando las PASO y modificando las cuestiones electorales a nivel nacional”, afirmó.

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Por otra parte, Jaldo destacó la sanción de la Ficha Limpia en el Senado nacional y recordó que Tucumán ya había incorporado esa normativa a su legislación provincial.

“Lo que sí yo puedo hablar de positivo es que nosotros como provincia ya lo hicimos, es decir, lo hicimos antes que el Gobierno nacional, como es el hecho de la Ficha Limpia”, manifestó.

Finalmente, señaló que la provincia coincidió con esa modificación incorporada al proyecto nacional y sostuvo que la normativa establece condiciones para quienes aspiren a presentarse como candidatos.

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“Vemos con agrado que dentro de las modificaciones, con la única que coincidimos a nivel nacional es que se ha instrumentado la Ficha Limpia a nivel nacional”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán