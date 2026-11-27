Realizarán una jornada de vacunación en Peatonal Muñecas El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, llevará adelante una nueva jornada de vacunación contra la gripe este sábado 28 de noviembre.

La actividad, se desarrollará de 9:30 a 12:30 horas en Peatonal Muñecas, en la intersección de las calles Muñecas y Mendoza de San Miguel de Tucumán. En caso de lluvia, el operativo tendrá lugar en el Autovac de Jujuy 1351 de 9:00 a 14:00 horas.

Esta iniciativa, se enmarca en las políticas sanitarias que impulsa el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, bajo los lineamientos del gobernador de la Provincia, contador Osvaldo Jaldo. El objetivo, es sumar a los nodos disponibles, dispositivos itinerantes en diferentes espacios públicos para acercar una vez más, el sistema de salud a la población.

En este esquema, el titular de la cartera sanitaria, instó a recordar el valor de estas jornadas, que brindan la oportunidad de ser inmunizados, sobre todo, para aquellos que no pueden hacerlo durante la semana.

La vacuna antigripal está indicada prioritariamente a grupos de riesgo, especialmente a personas mayores de 65 años, embarazadas y aquellos con enfermedades de base, además de niños de 6 a 24 meses. Asimismo, embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación con la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que protege a los recién nacidos de sufrir una enfermedad grave, como es la bronquiolitis. Además, se podrá completar esquemas dentro del Calendario Nacional de Vacunación.

La acción, refuerza el rol del Estado en la protección de toda la población, sobre todo, en los sectores más vulnerables y en la construcción de una salud pública sólida, proactiva y cercana. Con este tipo de alternativas, Tucumán consolida su compromiso con la prevención, evitando enfermedades que pueden tener un alto impacto, si no se abordan a tiempo. La campaña está dirigida a grupos específicos de la población, con el objetivo de reducir riesgos y complicaciones durante los meses de mayor circulación viral.

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Fuente Comunicación Tucumán