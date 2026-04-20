La Policía detuvo a “Pelaín” Nassif tras un exitoso allanamiento El acusado es investigado por narcotráfico en el sur de la provincia.

El comisario general Jorge Nacusse, jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas, informó este domingo acerca del resultado positivo de un allanamiento: “Personal de la DIDROP Concepción-Sur se encontraba abocado a la búsqueda de esta persona, conocida como “Pelaín”, una persona con frondoso prontuario, ya contaba con causas de robo agravado, por las que había cumplido siete años de condena, y ahora estaba siendo buscado por una causa de narcotráfico, también investigada por la DIDROP Sur”.

En cuanto al procedimiento llevado a cabo en el loteo Ferraioli, al oeste de Famaillá, detalló: “Fuertemente apoyado por el grupo CERO de la Policía de Tucumán, DIDROP Capital, DIDROP Sur y DIDROP Este, se irrumpió en este domicilio, donde, según las tareas de inteligencia realizadas, estaba pernotando desde hace unos días esta persona”.

Además, comentó que hace unos días atrás se había realizado un allanamiento, pero esta persona no se encontraba y, según las averiguaciones, se había mudado a otra provincia y recientemente había regresado. “Se realizaron las averiguaciones, las constataciones y las actuaciones, y en la fecha se consiguió la medida de allanamiento, cuyo ingreso no fue fácil. Había construido portones fuertemente con trabas desde el interior, tenía boyeros con corriente en la parte superior; esta es una casa de dos plantas”, agregó.

“Al momento de la ejecución del grupo CERO, esta persona se ve que, por parte del primer piso, sale corriendo y empieza a saltar los fondos vecinos, hasta que es atrapado a unos 50 metros de acá del lugar. Todavía tenía el teléfono celular y una muda de ropa. Luego es traído nuevamente al domicilio, en presencia de los testigos, se le da a conocer que se encuentra detenido por la causa de infracción a la Ley de Estupefacientes, a disposición de la UFINAR Concepción y del juzgado de turno”, indicó.

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Sobre los secuestros, comentó: “Se han encontrado 2.800.000 que había en el domicilio, un DVR; toda la cuadra tiene cámaras y un gran televisor que tenía en el dormitorio, veía todos los movimientos de la Policía y por eso también que al momento de la irrupción lo hicimos con vehículos particulares y luego llegaron los vehículos bloqueados. Se ha secuestrado una caja de municiones del calibre 9 milímetros y cuatro celulares, anotaciones muy contundentes, lo que nos lleva a cerrar el círculo y, de esa manera, detener a la persona que era intensamente buscada por toda la Policía de Tucumán”.

Además, recalcó: “El señor Gobernador había hecho una oferta de 10 millones de pesos para la persona que colabore con datos ciertos, pero, en este caso, no fue necesario porque la Policía, a través de la Sección Inteligencia, logró dar con el paradero de esa persona y así desarticular totalmente esta organización”.

Por su parte, el comisario Miguel Castillo, jefe de la Dirección Drogas Peligrosas Concepción, señaló que el 30 de noviembre del año pasado la Sección Inteligencia de DIDROP Concepción, luego de recopilar diversos datos y medios de prueba, procedió al allanamiento de varios domicilios en la ciudad de Concepción y a la persona que abastecía esos domicilios, que se trataba de Nassif, el cual se domiciliaba en la ciudad de Famaillá, y recordó que en esa ocasión, durante un allanamiento, se secuestró gran material de prueba, como ser un ladrillo de cocaína, balanzas, anotaciones, DVRs, motocicletas y casi 7 millones de pesos.

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“En esa oportunidad, el mencionado Nassif se había evadido del allanamiento y, teniéndose en cuenta los resultados del allanamiento, las sustancias, la UFINAR Concepción, a cargo del doctor Carlos Sale, y la Secretaría, a cargo del doctor Sánchez Andrea, solicitaron una orden de captura en contra del muchacho. Es por eso que la Sección Inteligencia continuó con las medidas de investigación para tratar de dar con este sujeto y se realizaron dos medidas de allanamiento, las cuales, en esa oportunidad, no fueron positivas y se siguió con la línea de investigación, la cual me llevó a sospechar que este sujeto se encontraba en otra provincia”, expresó Castillo. En tanto, precisó: “Siguiendo con la línea investigativa, tomamos conocimiento de que esta persona había regresado a la provincia y se encontró pernoctando en la casa de su pareja; por tal motivo, se solicitó la medida de allanamiento, la cual fue otorgada por la UFINAR y ejecutada en la fecha, en horas de la tarde, por un grupo del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones CERO”.

“Ingresamos y esta persona se dio a la fuga por el costado de la casa y fue detenido en la casa colindante. Se procede al secuestro de celulares, casi 3 millones de pesos, los DVR de las cámaras de filmación. Ha tomado intervención la Fiscalía, ha dispuesto que se le hagan las medidas pertinentes y va a ser tomado en indagatoria el día de mañana”, añadió.

Finalmente, concluyó: “Esta persona estuvo casi seis meses evadida de la justicia, y bueno, hasta que el equipo de la DIDROP Concepción tomó conocimiento de dónde se encontraba y solicitó las medidas. También se procedió al secuestro en la fecha de un automóvil que es utilizado por esta persona para distribuir las sustancias estupefacientes en los diferentes quioscos”.

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Fuente Comunicación Tucumán