Encontraron una amenaza de tiroteo en el Colegio Kinder La persistencia de estos hechos obliga a mantener alertas permanentes y operativos policiales. El foco está en mitigar la angustia escolar y frenar la viralización de rumores.

La secuencia de mensajes intimidatorios en escuelas tucumanas sumó otro episodio, cuando en las últimas horas la alerta se encendió en el Colegio Kinder, donde apareció una inscripción con una amenaza alusiva a mañana en un espacio común del establecimiento.

A través de un comunicado dirigido a las familias, el equipo directivo informó la situación y buscó transmitir calma. En el mismo señalaron que la institución ya trabaja junto a Supervisión y que se activaron los protocolos de cuidado y prevención “para garantizar que la escuela siga siendo un lugar seguro para todos nuestros estudiantes”.

También aclararon que se mantendrán en contacto permanente con las autoridades y que cualquier novedad será comunicada en función de las disposiciones oficiales vigentes, en referencia al decreto provincial que regula este tipo de situaciones.

No obstante, el mensaje dejó en evidencia el impacto que estos hechos generan dentro de la comunidad educativa.

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“Lo que se percibe como una broma, genera una angustia real que altera la convivencia”, advirtieron en el comunicado que la institución envió a las familias de la institución.

En esa línea, convocaron a reforzar el diálogo en el hogar, especialmente en torno a tres ejes: el impacto de las acciones individuales, la necesidad de una comunicación responsable -evitando la circulación de rumores en redes sociales- y el cuidado de los espacios compartidos.

Además, recordaron que los estudiantes cuentan con adultos de referencia dentro de la escuela -docentes, tutores, preceptores y equipos de orientación- para canalizar inquietudes o situaciones que generen preocupación. “El equipo está disponible para escuchar, acompañar y abordar las dudas”, señalaron.

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Fuente La Gaceta