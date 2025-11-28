“La presencia de Tucumán en La Noche de las Casas de Provincia 2025 fue un éxito” El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó que Tucumán volvió a exhibir lo mejor de su identidad y su producción en el tradicional evento que se realizó en Buenos Aires.

El ministro del Interior, Darío Monteros, celebró la participación de la provincia en La Noche de las Casas de Provincia 2025, al afirmar que la presentación tucumana “fue un éxito tal como lo esperábamos, mostrando identidad, producción y orgullo del interior en el corazón del país”.

Monteros señaló que el resultado del encuentro fue posible gracias a “una actitud verdaderamente federal, impulsada por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, que continúa trabajando para posicionar a Tucumán donde merece: en lo más alto del mapa argentino”.

La representación provincial estuvo a cargo de Kike Salvatierra, responsable de la Casa de Tucumán en Buenos Aires. También participaron el intendente Panchito Serra y los legisladores Marcelo Herrera, Elia Mansilla y Leopoldo Rodríguez, quienes —según destacó Monteros— “defienden y fortalecen al interior con gestión y convicción”.

“Fue una noche para reencontrarnos como pueblo, demostrar presencia y seguir fortaleciendo nuestra tucumanidad en cada territorio. Seguimos construyendo una provincia unida, federal y con futuro”, concluyó.