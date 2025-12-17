El Índice de Precios al Consumidor en Tucumán fue del 2,7% en noviembre La Dirección de Estadísticas difundió el indicador de acuerdo al relevamiento que realiza cada mes en la provincia.

La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, a cargo de Javier Morof, informó que la variación en el nivel general de precios, para el aglomerado Gran Tucumán y Tafí Viejo, en noviembre de 2025 con respecto a octubre de 2025, fue del 2,7%.

A su vez, el informe emitido por la DEP, organismo a cargo de Pedro Rollán, dio a conocer que el IPC general del NOA – Indec tuvo una variación mensual del 2.3%, en tanto que el IPC general a nivel país tuvo una variación mensual del 2.5%

De acuerdo al relevamiento, la categoría que más aumentó fue “Comunicación” (6,9%) seguida por “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (4,0%).

Asimismo, se observa que la variación acumulada del nivel general en el 2025 es de 26,7%, se puede observar que la mayor variación del período corresponde a la categoría “Educación” (77,9%) seguida por “Restaurantes y hoteles” (40,1%).

Por otro lado, la variación interanual (noviembre 2025 comparado con noviembre 2024) del nivel general es de 30,0%. La mayor variación para este período se observa en la categoría “Educación” (86,4%) seguida por “Restaurantes y hoteles” (45,1%).

La DEP publica mensualmente los informes en su sitio web http://estadistica.tucuman.gov.ar/ insertos en la sección “Economía”.

Fuente Comunicación Tucumán