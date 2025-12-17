Desde el viernes, el boleto de colectivo en San Miguel de Tucumán costará $1.250 Tras la aprobación en el Concejo Deliberante y la promulgación por parte de la intendenta Rossana Chahla, AETAT confirmó la fecha del incremento tarifario en la capital tucumana.

Una nueva suba golpea el bolsillo de los usuarios del transporte público en la capital de Tucumán. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) confirmó este miércoles que el boleto de colectivo en San Miguel de Tucumán aumentará su valor a partir de este viernes 19 de diciembre.

La tarifa mínima pasará de los actuales $950 a costar $1.250, tal como lo aprobó recientemente el Concejo Deliberante de la ciudad. La medida, que ya había sido promulgada por la intendenta Rossana Chahla, aguardaba únicamente la actualización del sistema SUBE para entrar en vigencia.

Según informaron desde AETAT, la confirmación llegó tras completar los trámites administrativos necesarios con Nación Servicios, empresa encargada de la gestión de la tarjeta SUBE.

Incertidumbre en el interior

Mientras en la capital ya hay fecha confirmada para el incremento, aún resta definir qué sucederá con las tarifas del transporte interurbano y rural. La Secretaría de Transporte de la provincia deberá determinar si aplicará un aumento proporcional en el resto de las jurisdicciones. De trasladarse el mismo porcentaje de suba (alrededor del 30%), los habitantes del interior provincial podrían enfrentar costos significativamente mayores para movilizarse hacia la capital.