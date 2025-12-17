Este miércoles, en la Federación Económica de Tucumán, se llevó a cabo una reunión entre sus autoridades y miembros de la Comisión Directiva de SEOC, para tratar horario comercial en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
“Hemos llegado a un acuerdo, tenemos un buen diálogo con la Federación. Estamos dispuestos a que los empresarios puedan vender, pero que los empleados sean respetados”, sostuvo Serafín Páez, secretario general de SEOC.
Los horarios del comercio que acordaron la FET y SEOC
Martes 23: de 9 a 22 horas
Miércoles 24: de 9 a 17:30 horas
Martes 30: de 9 a 22 horas
Miércoles 31: de 9 a 16:30 horas
Además, Páez, detalló que estos horarios abarca el Gran San Miguel de Tucumán; Tafí Viejo, Yerba Buena y Banda del Río Salí.
En cuanto al interior de la provincia, dijo que se va a trabajar en horario cortado de 9 a 13 y de 17 a 22 horas.
La postura de la Cámara de Comercio
Por su parte, desde la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, su titular, Gabriela Coronel, dijo “estuvimos debatiendo sobre qué horarios vamos a trabajar teniendo en cuneta que este mes del año es muy bueno para nosotros”.
Sobre los horarios de apertura comercial para las fiestas de fin de año detalló el siguiente cronograma:
Lunes 22 de diciembre: 9 a 13 y de 17:30 a 21:30 horas.
Martes 23 de diciembre: 9:30 a 21:30 horas.
Miércoles 24 de diciembre: 9:30 a 17:30 horas.
Lunes 29 de diciembre: 9 a 13 y de 17:30 a 21:30 horas.
Martes 30 de diciembre: 9 a 13 y de 17:30 a 21:30 horas.
Miércoles 31de diciembre: 9 a 14 horas.
“Las expectativas son muy buenas, este tipo de movimientos comerciales a la mayoría nos sirven. Representan entre un 20% y un 30% del total de las ventas del año”, destacó.
