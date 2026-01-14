La tormenta afectó a San Miguel de Tucumán y parte del norte provincial La Dirección de Defensa Civil de la Provincia informó que el fenómeno respondió a lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional, que había emitido una alerta amarilla. Las afectaciones se registraron con mayor impacto en la capital y zonas del norte provincial.

Una intensa tormenta con ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de árboles afectó desde pasadas las 19 horas a San Miguel de Tucumán y localidades del área metropolitana, con daños materiales y complicaciones en el servicio eléctrico, sin registrarse víctimas ni personas heridas.

Desde Defensa Civil, organismo a cargo de Ramón Imbert, detallaron que se produjeron dos voladuras de techos en San Miguel de Tucumán y una en Tafí Viejo. Además, se contabilizaron 28 árboles caídos en la capital, 11 en Tafí Viejo y uno en Yerba Buena, junto con la caída de cinco postes de luz en San Miguel de Tucumán y tres en Tafí Viejo.

Defensa Civil también precisó que una estructura de pared cedió en San Miguel de Tucumán y que la intensa actividad eléctrica provocó descargas que afectaron a un transformador de energía, generando cortes del suministro en distintos sectores.

En relación con el trabajo operativo, indicaron que la guardia de la empresa distribuidora de energía EDET, junto con personal del Municipio de San Miguel de Tucumán, continuó durante la noche y la madrugada con tareas de reconexión, aseguramiento de postes con riesgo de caída, despeje de árboles y recuperación del tendido eléctrico.

Según el relevamiento oficial, hasta las 7 de la mañana de hoy solo se registró la caída de un árbol en San Miguel de Tucumán y un corte de energía en la localidad de Romero Pozo, mientras que el resto de las situaciones críticas fueron normalizándose progresivamente.

Respecto a las condiciones climáticas, se informó que no se cuenta con registros oficiales de velocidad del viento en la capital, aunque se constató que las ráfagas afectaron principalmente a San Miguel de Tucumán y zonas aledañas del norte. En cuanto a las precipitaciones, el mayor registro se dio en Tafí Viejo con 55 milímetros, mientras que en la capital se midieron aproximadamente 15 milímetros.

Desde el área energética señalaron que inicialmente unos 1.900 clientes resultaron afectados por los cortes, aunque durante la mañana se logró reenergizar la mayor parte de las zonas comprometidas, quedando reclamos dispersos que alcanzan a unos 900 usuarios.

Si bien para la jornada del miércoles no hay tormentas anunciadas, la alerta amarilla para toda la provincia regirá el jueves y viernes.

