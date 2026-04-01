Terminal de Omnibus: avanza el proceso licitatorio para adjudicar la concesión y obras Hoy se realizó la apertura del denominado “Sobre 2”, que incluye la propuesta técnica (el diseño arquitectónico, los detalles de las mejoras, etcétera) y la oferta económica prevista para la ejecución de las obras, que deberán ser ejecutadas en un plazo máximo de cuatro años.

El gobierno provincial avanza con el proceso licitatorio para la concesión de la Terminal de Ómnibus, un contrato que incluye la explotación de las instalaciones durante 20 años, a cambio de la modernización y remodelación de la estación mediante una inversión mínima de siete millones de dólares.

Esta mañana en la Sala de Reuniones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y encabezado por el ministro del área, Marcelo Nazur, se realizó la apertura del denominado “Sobre 2”, que incluye la propuesta técnica (el diseño arquitectónico, los detalles de las mejoras, etcétera) y la oferta económica prevista para la ejecución de las obras, que deberán ser ejecutadas en un plazo máximo de cuatro años.

Del evento participarán, además de representantes de los tres oferentes, los ministros Nazur y Daniel Abad (Economía y Producción) y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, quienes coordinaron todo el trámite administrativo para renovar la concesión de la Terminal de Ómnibus.

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Luego del acto Nazur explicó los próximos pasos del proceso de evaluación. “Ahora la comisión evaluadora va a analizar el proyecto de cada una de las ofertas. Vamos a analizar ítem por ítem para ver cómo está conformado ese precio global que han presentado hoy”, señaló.

Sobre las ofertas presentadas, el ministro precisó los montos y las firmas involucradas.

Ingeco SA y Otros U.T. Terminal: U$D 11.270.000 (Plazo de ejecución: 40 meses).

Logísticas Integrales SA: U$D 7.514.655 (Plazo de ejecución: 4 años).

Catalina Fintech Hotel SRL: U$D 7.115.000 (Plazo de ejecución: 4 años).

En cuanto a los plazos, Nazur remarcó la necesidad de avanzar con celeridad ante el vencimiento de la concesión vigente. “Nos apremian los tiempos. La concesión actual se vence el 27 de este mes, estamos prácticamente a un mes, así que la idea es avanzar rápido para que la semana que viene ya tengamos los informes de la comisión y se pueda avanzar con la nueva concesión de la terminal”, afirmó.

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También valoró la inversión local en el proceso licitatorio. “Esto significa que los tucumanos apostamos por la provincia de Tucumán. Son tres empresas tucumanas, con una inversión importante que ronda entre los siete y once millones de dólares. Felicitarlos y agradecerles por la confianza que están depositando en el Gobierno provincial”, expresó.

En relación con la situación laboral, el funcionario informó sobre el diálogo con el sector gremial. “Con los trabajadores estamos trabajando con el sindicato. El lunes nos juntamos y ya vamos avanzando. Una vez que tengamos definido quién va a tener la nueva concesión de la terminal, vamos a llevar la propuesta del sindicato y también llevarle tranquilidad”, sostuvo.

Recuperación de caminos en el sur

El ministro se refirió al plan de recuperación de la red vial secundaria y terciaria, afectada por las recientes precipitaciones, y destacó avances en materia educativa. “Hay un programa, el plan de recuperación de caminos del interior, que viene funcionando muy bien. Estamos dándole prioridad a todos los accesos a las escuelas. Habíamos empezado con setenta escuelas sin actividad por problemas en el camino, y a la actualidad tenemos menos de diez escuelas que están sin clase por los caminos”, informó.

Además, subrayó la continuidad de los operativos durante fines de semana y feriados para acelerar las soluciones. “Este fin de semana vamos a trabajar como lo hicimos el anterior. No importa el feriado, no importa el sábado o el domingo, para dar respuesta inmediata a la problemática de nuestra red vial secundaria y terciaria”, indicó.

Sobre las zonas más comprometidas, detalló las dificultades en el sur provincial. “Sobre todo en el departamento de Graneros y en el departamento de Simoca, donde todavía hay problemas de anegamiento. El agua, por la situación del dique Río Hondo que se encuentra en su cuota máxima, no permite drenar rápidamente, y en la zona de la cola del dique frontal es donde más problemas tenemos”, explicó.