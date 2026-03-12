La UTN Tucumán lanza una campaña solidaria para asistir a las familias afectadas por las lluvias en el sur provincial La iniciativa busca recolectar alimentos, ropa, agua y artículos de primera necesidad para acompañar a las personas que sufrieron inundaciones y evacuaciones tras el fuerte temporal.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron inundaciones, crecidas de ríos y numerosas evacuaciones en distintas localidades del sur de Tucumán. Frente a esta situación de emergencia, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT) puso en marcha la segunda campaña solidaria de recolección de donaciones para ayudar a las familias damnificadas.

Desde la casa de estudios convocaron a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a sumarse con distintos elementos de primera necesidad que serán enviados a las zonas afectadas.

Entre las donaciones que se reciben se encuentran alimentos no perecederos, agua mineral, ropa, calzado, artículos de higiene personal, espirales contra mosquitos, mantas y ropa de abrigo, elementos fundamentales para quienes atraviesan las consecuencias del temporal.

Las personas que deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a los puntos de acopio ubicados en Rivadavia 1050, en las oficinas de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, Dirección de Graduados, Capacitación No Formal, CUETT y SAE.

Además, para quienes no puedan trasladarse, la organización dispuso un sistema de retiro de donaciones a domicilio. Para coordinarlo, se puede contactar a Natalia al 3814655324 o a Victoria al 3812527405.

Desde la UTN remarcaron que la solidaridad es clave en momentos difíciles y destacaron que cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia para las familias que hoy necesitan ayuda.