Coordinan operativos de asistencia y evalúan evacuaciones en zonas aisladas "Hoy se está evaluando la posibilidad de llegar por vía fluvial y aérea a estos parajes, tanto para evacuación como para asistencia médica y alimentaria”, dijo el director de Defensa Civil, Ramón Imbert.

El Gobierno de Tucumán a través del Comité de Emergencia y por expresas instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, continúa con un amplio dispositivo de asistencia y rescate para asistir a familias afectadas por las tormentas que impactaron en el sur provincial, ya dispuestos desde el miércoles. Las acciones se concentraron principalmente en la localidad de La Madrid y en parajes rurales ubicados hacia el este de esa jurisdicción.

El director de Defensa Civil, Ramón Imbert, informó que los equipos trabajan para asistir a pobladores que quedaron aislados por el avance del agua. Al describir la situación en los sectores más comprometidos, explicó: “El día de hoy se está asistiendo a la gente de lo que serían los parajes al este cercanos a La Madrid. Algunos lugares se encuentran aislados y hay sectores que vienen solicitando evacuación y asistencia. Ya estaban complicados antes de esta tormenta, entonces hoy se está evaluando la posibilidad de llegar por vía fluvial y aérea a estos parajes, tanto para evacuación como para asistencia médica y alimentaria”.

San Miguel de Tucumán, Aguilares, Alberdi, Bella Vista, Graneros, Los Gómez, Santa Ana, Mancopa, Santa Ana, Ingenio Leales, Santa Rosa de Leales, Esquina, Garmendia Romera Pozo y Los Pereyra son las ciudades y localidades que fueron evacuados tucumanas y tucumanos.

Las condiciones climáticas y el caudal de los ríos dificultaron el ingreso a varios sectores rurales. Las autoridades provinciales intentaron acceder a algunas comunidades mediante operativos acuáticos, pero la fuerza del agua impidió el avance. Imbert detalló la situación en los parajes ubicados en la jurisdicción de Taco Ralo y explicó los obstáculos que enfrentaron los equipos de rescate: “Tenemos parajes como Los Pérez y Barranca, cercanos a Taco Ralo y que dependen de esa comuna, a los que no se pudo llegar. Se intentó ingresar el día de ayer con policía lacustre y con medios acuáticos, pero fue imposible por la cantidad de agua que llevaba el río San Francisco”.

El titular de Defensa Civil explicó que se evalúa ingresar desde otra jurisdicción con apoyo de bomberos y recursos provinciales: “Se está intentando ingresar a estos lugares por vía La Cocha, que permitiría acceder a los parajes ubicados al sur de la ruta 334. La idea es llegar a través de los bomberos de La Cocha y trabajar en paralelo con el medio aéreo de la provincia”.

MIRA TAMBIÉN La Libertad Avanza brindó una conferencia de prensa por la agresión a Federico Pelli

En tanto que en la localidad de La Madrid continúan las tareas de asistencia a vecinos que decidieron permanecer en sus viviendas, mientras que la mayoría de los evacuados abandonó las zonas más comprometidas durante la jornada anterior.

Asistencia

Imbert describió el trabajo que se desarrolla en la zona urbana y explicó cómo se asiste a las familias que permanecen en sus hogares: “Se sigue asistiendo en la localidad de La Madrid, llevando ayuda a sectores que están dentro de la localidad. La gente que quería salir prácticamente lo hizo en su totalidad entre ayer y anteayer. Ahora se asiste con embarcaciones a quienes permanecen en sus casas y se brinda ayuda mediante lanchas a través de la comuna”.

MIRA TAMBIÉN Federico Pelli habló luego de denunciar la brutal agresión que recibió en La Madrid

Imbert detalló la estructura desplegada y destacó la participación de las áreas de salud y asistencia social: “Sigue trabajando el dispositivo integrado por Desarrollo Social, el Ministerio del Interior y la Policía, junto con el Siprosa. En el lugar funciona un hospital de emergencia montado en una carpa, además de las carpas de asistencia social y de Desarrollo Social”.

Imbert explicó mediante una imagen satelital las zonas donde hay agua en la provincia de Tucumán, registró que se tomó en las ultimas horas.

Por último anticipó que el comité evaluará nuevas intervenciones para ampliar la cobertura del operativo: “En el día de hoy (jueves) se tiene pensado coordinar las acciones con este dispositivo que funciona como centro de emergencia, junto con las demás localidades. Se analizará la posibilidad de utilizar el medio aéreo para ingresar a zonas a las que no se pudo acceder ayer por la correntada o por la cantidad de agua que todavía presenta un ímpetu que impide trabajar con embarcaciones”.

MIRA TAMBIÉN Rossana Chahla encabezó la reunión del Comité de Emergencia para evaluar tareas realizadas y definir nuevos operativos

Fuente Comunicación Tucumán