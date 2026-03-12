La Libertad Avanza brindó una conferencia de prensa por la agresión a Federico Pelli El presidente de La Libertad Avanza se expresó tras la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli en La Madrid.

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, encabezó una conferencia de prensa junto a referentes de ese armado para expresarse sobre la brutal agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli en La Madrid, durante una visita para asistir a damnificados por la inundación.

En diálogo con la prensa, el ex funcionario de Javier Milei cargó contra el ministro del Interior Darío Monteros por lo sucedido, y reclamó medidas al gobernador Osvaldo Jaldo. ““Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un claro mensaje para la sociedad tucumana”, aseveró Catalán.

El referente liberal estuvo junto a los diputados Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen, junto al concejal de Yerba Buena Álvaro Apud y junto al líder de CREO, Sebastián Murga.

“Hace tiempo, cuando empezamos a trabajar en LLA-Tucumán, fuimos muy claros con un mensaje y un diagnóstico sobre cuáles fueron las causas fundamentales del deterioro de la provincia; y dijimos que el sistema político tucumano estaba sin funcionar”, indicó Catalán en el inicio de su mensaje.

Relató luego cómo fue la decisión de realizar una colecta para llevar colchones, ropa y alimentos no perecederos a los vecinos de La Madrid. Y destacó la decisión de hacerlo “sin cámaras”, para que desde el oficialismo no se los acuse de hacer “politiquería barata”.

“Y después pasó lo que todos saben: Tucumán fue una vez más noticia nacional por una vergüenza”, aseveró.

En ese sentido, marcó que el agresor, identificado como Marcelo Segura, es “un personaje que no debería existir cerca de ningún referente político, mucho menos de un funcionario”.

“De manera prepotente, creyéndose impune, le pegó a traición al diputado Pelli, quien tenía en las manos bolsas con alimentos. Le pegó un cabezazo y le rompió la nariz”, describió.

Afirmó luego que la diputada Molinuevo observó en ese momento a Darío Monteros, que estaba a unos 25 metros de allí, para pedirle explicaciones. “No acusó recibo. Dijo que ‘no vengan a hacer circo acá’, y le acababan de romper la nariz a un diputado nacional”, añadió.

Además, sostuvo que Segura “parecía el jefe del operativo nacional”. “Interpretamos que esto es una acción para amedrentarnos, pero se equivocan: vamos a seguir a fondo”, expresó Catalán.

Insistió luego con que “la actitud (de Darío Monteros) no es propia de un ministro del Interior”. “Uno lo ve y parecía el jefe de patovicas de una bailanta un sábado por la noche. Es una vergüenza. Y salió con un tuiter cínico, solidarizándose”, dijo.

Catalán anticipó que LLA-Tucumán buscará que la causa penal pase al fuero federal, por tratarse de un diputado nacional, y reveló que habló con el presidente Javier Milei sobre la agresión a Pelli. “Me pidió que avancemos a fondo”, añadió.

Contó luego que también se comunicó con el gobernador Osvaldo Jaldo por lo ocurrido, y este le contestó que “estaba actuando la Justicia”.

Fuente La Gaceta