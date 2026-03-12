La ministra Montaldo visitó la Escuela 230 de Simoca que funciona como albergue de familias de La Madrid En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, la Intendencia y la propia institución, se dispuso la apertura de la escuela como centro de evacuados

La ministra de Educación, Susana Montaldo visitó la Escuela Nº 230 Provincia de Entre Ríos de Simoca para acompañar y entregar insumos a su comunidad educativa que está actuando como albergue de las familias de la localidad de La Madrid que sufrieron pérdidas durante las inundaciones. Estuvo acompañada del intendente de Simoca, Elvio Salazar; el director de nivel primario, Carlos Díaz; y la supervisora de zona 21, Silvia Gallego.

En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, la Intendencia y la propia institución, se dispuso la apertura de la escuela como centro de evacuados. Actualmente, el establecimiento brinda refugio a aproximadamente 50 personas damnificadas por el temporal, garantizando asistencia sanitaria, alimentación y albergue integral para paliar las consecuencias de las inundaciones.

La ministra Montaldo sostuvo “la verdad que en esta situación tan difícil que estamos sufriendo junto al pueblo de La Madrid, visitar esta escuela y sentir ese gesto solidario, una escuela abierta, acogiendo a la gente y los docentes, a pesar de la suspensión de clases están todos por su compromiso social colaborando, atendiendo la gente, abriendo los espacios para que pueda estar aquí, así que esto es lo positivo, que la gente no pierde su gesto solidario, de compromiso con los que están pasando dificultades tan serias como estas que estamos viviendo. La gente de infraestructura con los ingenieros tanto de obras públicas como el equipo que tenemos en educación, van a recorrer mañana y el fin de semana para ver en qué situación está cada escuela, viendo primero si se ha superado los problemas más importantes y segundo ver aquellas que han sufrido deterioro en el edificio con el agua y requieren la intervención”.

Además, agregó “no es solamente esta semana, venimos con todo un verano muy lluvioso que nos ha dificultado todo lo que teníamos proyectado de arreglo a las escuelas porque no se puede subir a los techos, cambiar las chapas, así que va a ser todo una tarea en las próximas semanas, de revisar cada escuela, ponerlas en condiciones y poder avanzar con las obras que veníamos llevando a cabo”.

Elvio Salazar, intendente de Simoca, dijo “rogamos a Dios que no siga lloviendo, el trabajo que se viene haciendo es justamente para que el agua baje rápido y el apoyo que tenemos desde el gobierno es contante. Nosotros hemos hecho lugar acá, gracias a la ministra de Educación y a todos ese equipo que tiene la escuela, que hay que agradecerles, a la supervisora, la directora, a todos los docentes, hasta los mismos alumno que el día de ayer desfilaron con colaboraciones, hay que trabajar en conjunto para sacar adelante a toda esta gente que hoy está sufriendo mucho y que lamentablemente ha perdido todo. Lo más importante es mantenerlos con salud, cuidarlos y una vez que pase toda esta oleada tan fea, apoyarlos para que puedan volver a levantar sus hogares, para que puedan limpiar, para que puedan volver a rehacer sus vidas”.

Carlos Díaz, afirmó “en la escuela podemos ver el compromiso de la comunidad educativa, los docentes, la familia, el gobierno local, todos colaborando con los afectados con las inundaciones, viendo la responsabilidad con que están atendiendo a cada una de las personas que han sido albergadas en la escuela y el compromiso de seguir sosteniendo en esta difícil situación a todas las personas que se ven afectados por estas inundaciones”.

Silvia Susana Jiménez, directora de la institución, comentó “tengo a todo mi plantel docente trabajando desde el día de ayer, un equipo que se ha organizado con el apoyo de la señora supervisora y del gobierno local. Estamos ordenados de tal manera que todos los que están acá puedan tener una atención adecuada y solucionar todas las necesidades que tengan hasta que puedan volver a sus casas”.

Miriam Osores, docente de la Escuela Secundaria Provincia de Entre Ríos, finalizó “estamos todos a disposición, apenas tomamos conocimiento de que han llegado 50 personas que vienen desde la localidad de La Madrid, nos hemos convocado absolutamente todo el plantel, divididos en turnos y trabajando junto a nuestra directora, el equipo de primaria, sin horarios y con toda la predisposición. Siento que hoy Tucumán está siendo solidaria, porque así como nosotros estamos acá, también tenemos familias que vienen y que nos dejan ropa, mercadería, o sea, es toda la comunidad en sí comprometida.

Además, la ministra vino a visitarnos y se puso a disposición, eso decíamos entre nosotras, que nos hemos sentido acompañados, respaldados, que eso es importante, saber que ellos también visitan este tipo de lugares y que ponen la cara frente a la situación, como así también el intendente que lo tenemos siempre y es una persona que está siempre predispuesta”.