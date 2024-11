Leyeron la acusación en contra de la Jueza Carolina Ballesteros La magistrada enfrenta acusaciones por presunto incumplimiento de deberes, pero ella asegura que no renunciará y demostrará su inocencia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hoy, a partir de las 9 de la mañana, en el tercer piso de la Legislatura, comenzó el juicio político contra la jueza Carolina Ballesteros. Este proceso surge tras la presentación realizada por el abogado Mario Leiva Haro, quien denunció a la magistrada por supuesto incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.

Durante esta primera audiencia, la Comisión de Juicio Político expondrá los cargos contra Ballesteros, abriendo un camino que podría culminar en su destitución. Sin embargo, la jueza ha manifestado su decisión de enfrentar estas acusaciones, negando rotundamente cualquier vínculo con irregularidades o sospechas. Según su abogado defensor, Manuel Pedernera, Ballesteros busca demostrar su inocencia y proteger su honorabilidad frente a la sociedad tucumana.

En primera instancia, la jueza no iba a estar en la audiencia debido a problemas de salud, por los cuales se encuentra actualmente de licencia en el Poder Judicial hasta el 9 de diciembre, pero finalmente decidió presentarse en el recinto junto al abogado Gustavo Morales. Según Pedernera, Ballesteros ha enfrentado un año complicado en términos de salud, habiendo sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas que requieren reposo absoluto. Esta condición ha sido certificada tanto por el Cuerpo Médico de Tribunales como por la Corte Suprema de Justicia.

MIRA TAMBIÉN El fiscal federal Carlos Brito presentó su renuncia

No obstante, la Comisión de Juicio Político desestimó los planteos para posponer los plazos, lo que ha generado cuestionamientos por parte de la defensa. “La situación de salud de la doctora no es reciente; arrastra esta condición desde principios de año. Esto no tiene ninguna intención dilatoria”, subrayó Pedernera.

A pesar de las dificultades, la defensa de la jueza asegura que ella no piensa renunciar. “Tiene una firme decisión de llegar hasta el final, contestar cada una de las acusaciones y demostrar su inocencia”, afirmó su abogado.

El Tribunal de Enjuiciamiento continuará con el proceso, mientras las miradas están puestas en el desenlace de este caso que podría marcar un precedente en la justicia tucumana.