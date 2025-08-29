Paseos gastronómicos al aire libre La Municipalidad de San Miguel de Tucumán invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una nueva edición de las ferias municipales, que este último fin de semana de agosto se desplegarán en distintos espacios públicos de la ciudad. Los puestos ofrecerán gastronomía local, artesanías y emprendimientos, ideales para recorrer en familia y compartir momentos al aire libre.

Los gastronómicos, artesanos y emprendedores ofrecerán sus productos en los parques El Provincial, Avellaneda y Quinto Centenario, además del barrio Manantial Sur. También habrá una edición de la Feria Sobre Ruedas en el Palacio de los Deportes, que acompañará el recital de Estelares.

La programación se detalla a continuación:

Feria de Emprendedores: el sábado 30 y domingo 31, de 16 a 22 h, en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco, habrá productos de diseño, indumentaria, juguetería, decoración y cosmética, entre otros.

Paseo Gastronómico: el sábado y domingo, de 17 a 00 h, en el Parque El Provincial ubicado en avenida Roca y 9 de Julio, se podrá disfrutar de comidas regionales, postres, bebidas y platos para todos los gustos.

Feria Gourmet: el sábado y domingo, de 17 a 00 h, en el Parque Avellaneda sobre calle Asunción, se ofrecerá sabores innovadores y platos elaborados por chefs y cocineros locales.

Feria de Artesanos: el sábado y domingo, de 16 a 23 h, sobre avenida Mate de Luna y en caminerías internas, se podrán adquirir piezas en madera, cerámica y tejidos, entre otros materiales.

Feria Parque Quinto Centenario: el domingo 31, de 15 a 22 h, en avenida Belgrano 4200, habrá puestos de emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas.

Feria Sobre Ruedas: el sábado 30, de 18 a 00 h, en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio, ubicado en avenida Coronel Suárez al 300, los food trucks ofrecerán comidas rápidas y bebidas para acompañar el recital de Estelares.

Feria Manantial Sur: el sábado y domingo, de 16 a 21 h, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, será un punto de encuentro barrial con artesanías, propuestas gastronómicas y emprendimientos familiares.

Las ferias se suspenden en caso de lluvia.