Los accidentes de tránsito fueron los casos más etendidos en el Padilla El Hospital Padilla vivió un fin de semana largo de alta demanda en sus guardias. Así lo confirmó su director, el Dr. Mario Sardón Traverso, quien hizo un balance de la actividad en diálogo con el ocho tv.

“El Hospital Padilla estuvo preparado para la contingencia del fin de semana largo que comenzó el viernes y terminó ayer. En total, tuvimos un promedio de entre 160 y 180 pacientes por día”, detalló el profesional.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la persistencia de los accidentes de tránsito, que se mantuvieron en una “meseta estable” de 30 casos diarios, aunque con un elemento nuevo: el aumento de siniestros que involucraron bicicletas, motos y peatones.

“La mayoría de los accidentes no fueron de la gravedad que estamos acostumbrados, gracias a la política de prevención que se está haciendo”, destacó Sardón Traverso. Aun así, informó que durante el fin de semana una persona ingresó fallecida y una paciente permanece internada; el resto de los accidentados fue dado de alta.

El director también señaló que la actividad en el hospital fue similar a la de cualquier día hábil, con numerosos pacientes clínicos: casos de ACV, pacientes diabéticos y otras patologías habituales del centro asistencial.

Por último, advirtió que muchos de los pacientes accidentados no habían tomado medidas básicas de seguridad: “La mayoría no usaba casco, entre otras precauciones”, remarcó.