Mañana no habrá clases en escuelas y colegios donde se vote El Ministerio de Educación de Tucumán, mediante la Resolución Ministerial No 2469 (MEd), y en el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales en todo el territorio y las Elecciones Provinciales (exclusivamente en el municipio de Juan Bautista Alberdi), establece para el próximo lunes 27 de octubre de 2025 (el día posterior al acto eleccionario) la suspensión de actividades en todos los Establecimientos Educativos de Gestión Pública y Privada, en todos los Niveles y Modalidades, que hayan sido afectados por los comicios.

La medida alcanza a todas las instituciones y niveles del sistema educativo, incluyendo educación inicial, primaria, secundaria, técnica, especial y superior no universitaria.

La resolución se dicta en el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales que se desarrollarán en todo el país, y de las Elecciones Provinciales que se celebrarán exclusivamente en el municipio de Juan Bautista Alberdi.

Desde la cartera educativa explicaron que la decisión tiene como objetivo garantizar la limpieza, el orden y la adecuada reorganización de los espacios escolares utilizados como centros de votación, permitiendo que las actividades académicas se retomen con normalidad el martes 28 de octubre.

Asimismo, se recomendó a los equipos directivos informar a la comunidad educativa sobre la medida y coordinar las tareas administrativas necesarias para el restablecimiento de las actividades en los días