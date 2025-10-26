La medida alcanza a todas las instituciones y niveles del sistema educativo, incluyendo educación inicial, primaria, secundaria, técnica, especial y superior no universitaria.
La resolución se dicta en el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales que se desarrollarán en todo el país, y de las Elecciones Provinciales que se celebrarán exclusivamente en el municipio de Juan Bautista Alberdi.
Desde la cartera educativa explicaron que la decisión tiene como objetivo garantizar la limpieza, el orden y la adecuada reorganización de los espacios escolares utilizados como centros de votación, permitiendo que las actividades académicas se retomen con normalidad el martes 28 de octubre.
Asimismo, se recomendó a los equipos directivos informar a la comunidad educativa sobre la medida y coordinar las tareas administrativas necesarias para el restablecimiento de las actividades en los días