Manuel Courel hizo referencia al proyecto de Circunvalación Noroeste El legislador pone esta vía de circulación en la agenda política de Tucumán.

“Siete kilómetros que pueden cambiar la forma en la que nos movemos”, introduce el legislador camperista Manuel Courel, en referencia al proyecto de Circunvalación Noroeste, reflotado por él en sus redes sociales a través de un video que se hizo viral y que cosechó más de 300 comentarios.

“Entre 2021 y 2022 se hizo el anteproyecto y factibilidad de esta conexión, que también se llama autopista Yerba Buena – Ruta Nacional 9. Comienza en la avenida Fanzolato y llega a la altura del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Las Talitas, Tafí Viejo”, explica Courel, en diálogo con eltucu. “A precio de hoy, la obra sale unos US$ 175 millones, con expropiaciones incluidas”, calcula luego.

– ¿Vale la pena?

– Sí. Porque descongestiona la mitad norte del área metropolitana (Yerba Buena, Villa Carmela, Cebil Redondo, Lomas de Tafí, Tafí Viejo, Las Talitas y el oeste de la Capital). Además, descomprime el Camino del Perú y las avenidas Belgrano, América y Sarmiento. Incluso, podría desembocar en el aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo.

Desde hace seis años, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabaja en la idea de que en Yerba Buena nazca una autovía de alta velocidad que permita conectar en pocos minutos el sector noroeste de la mancha urbana de Tucumán con la actual autopista de circunvalación (ruta 9).

Desde un inicio la DPV remarcó la necesidad de afectar cuanto antes los terrenos para el proyecto. Indicaron que existe un sector de unos 700 metros de largo, al norte del barrio Lomas de Tafí, que tiene barrios de ambos lados. Consignaron que si se realizan construcciones en ese sector o en algún otro que hoy no está urbanizado se encarecería el proyecto. Por eso, a seis años del proyecto, Courel insiste en su necesidad.

“Con Mariano Campero vamos a gestionar para conectar nuestra provincia mediante autopistas. Tucumán tiene que planificar -a corto, mediano y largo plazo- obras de infraestructura para el desarrollo del turismo y la producción. Sólo así, abriremos la puerta al crecimiento”, agrega.

El proyecto prevé en una primera etapa la construcción de una autopista elevada de dos calzadas de 7,30 metros de ancho con banquinas de 3,00 metros, con subidas y bajadas a la autopista por la derecha con carril de aceleración/desaceleración. Incluye un tramo de viaducto en el cruce de la diagonal a Tafí Viejo (ruta 314), dos puentes en intersección de la ruta 9 y otros puentes menores.

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La iniciativa consigna que si se recorre los 7,2 kilómetros del trazado a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora, se podría transitar el tramo completo en un tiempo de cuatro minutos y medio. Se señala que el proyecto tiene como principio la seguridad, la cual se consigue con la separación de tránsitos locales de los de alta velocidad. Como futura ampliación quedaría la construcción de colectoras y de puentes urbanos.

Fuente ElTucu.com.ar