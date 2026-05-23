Monteoliva: “con Tucumán venimos articulando un trabajo permanente para el combate contra el narcotráfico” Monteoliva destacó el trabajo conjunto que se viene realizando con Tucumán en controles de ruta, investigaciones e inteligencia criminal. Fue durante la primera sesión del Consejo Regional de Seguridad Interior encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue recibida este viernes por el gobernador, Osvaldo Jaldo, para encabezar la primera sesión del Consejo Regional de Seguridad Interior realizada en Tucumán, donde remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias del NOA y las fuerzas federales para combatir el narcotráfico y los delitos complejos.

En ese marco, la funcionaria nacional agradeció a Tucumán por ser sede del encuentro y señaló: “El 70% de las incautaciones de cocaína suceden en las provincias del NOA, y para nosotros es una prioridad articular el esfuerzo que vienen haciendo las fuerzas federales que tenemos desplegadas en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Tucumán y en Catamarca”, afirmó Monteoliva.

Asimismo, sostuvo que el trabajo coordinado permitirá “hacer mucho más eficiente el recurso que tenemos desplegado y seguir fortaleciendo no solo los procesos que conducen a mejores y más incautaciones, sino también incidir sobre los flujos, el lavado de activos y el reclutamiento de las organizaciones criminales”.

La ministra destacó además el trabajo articulado que Nación mantiene con provincias en materia de seguridad. “Con Tucumán venimos articulando con Gendarmería y con Policía Federal en un trabajo permanente que se desarrolla en controles de ruta, investigaciones e inteligencia criminal, porque precisamente ahí está el principal insumo para tener respuestas a tiempo y respuestas oportunas para el combate contra el narcotráfico”, expresó.

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Por último, Monteoliva informó que durante la jornada se firmó un convenio específico vinculado a los llamados vuelos TAI (Tránsito Aéreo Irregular): “Es uno de los grandes problemas que aqueja no solo a la Argentina en nuestra frontera norte, sino también a toda la región y a Sudamérica”, indicó.

En ese sentido, explicó que “estos vuelos irregulares procedentes de países vecinos, distintas avionetas, implican una modalidad que se ha ido consolidando para el ingreso de drogas a nuestro país”. Y concluyó: “Poner el foco no solo en lo que sucede en tierra, sino también en el aire, es fundamental para nosotros”.

Fuente Comunicación Tucumán