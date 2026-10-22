Suyay, hija de Raúl Moyano: “Confiamos en que haya podido sobrevivir” La búsqueda de Raúl Moyano continúa con un importante despliegue de fuerzas de seguridad y equipos especializados en el cerro Ñuñorco. Su hija, Suyay, brindó detalles sobre el operativo, destacó el acompañamiento de los vecinos y manifestó que la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

La búsqueda de Raúl Moyano continúa con un importante despliegue de fuerzas de seguridad y equipos especializados en el cerro Ñuñorco. Su hija, Suyay, brindó detalles sobre el operativo, destacó el acompañamiento de los vecinos y manifestó que la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Actualmente, participan del rastrillaje efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía, el Grupo Cero, Bomberos y la Policía Federal. Además, se consiguió la presencia de un helicóptero y drones para ampliar la búsqueda y revisar sectores de difícil acceso. Según explicó Suyay, las tareas se concentran principalmente en la zona sur del cerro, donde se registró la última señal del teléfono celular de su padre.

La hija de Raúl señaló que algunos integrantes del operativo permanecen acampando en la montaña para aprovechar al máximo las horas de luz y las condiciones climáticas favorables. Si bien el foco está puesto en el sector sur, no se descarta extender los rastrillajes hacia la zona norte y las quebradas del cerro, donde el terreno presenta importantes dificultades para el ingreso de los rescatistas.

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En ese sentido, Suyay explicó que las quebradas tienen accesos complicados y superficies filosas, por lo que se busca utilizar drones y el helicóptero para inspeccionar esos lugares. Las condiciones meteorológicas adversas de los primeros días habían dificultado las tareas, mientras que la mejora del tiempo permitió avanzar con los trabajos de búsqueda.

La esperanza de encontrarlo con vida

Durante la entrevista, Suyay expresó que la familia mantiene la esperanza de que Raúl haya podido resguardarse de las condiciones climáticas gracias a su experiencia como montañista y al conocimiento que tiene de la zona. Consideró que esas habilidades podrían haberlo ayudado a encontrar refugio y a intentar sobrevivir durante los días transcurridos sin noticias sobre su paradero.

La hija reconoció que la falta de novedades genera una profunda angustia en la familia, pero destacó su confianza en el trabajo de quienes participan del operativo. También valoró la colaboración de los lugareños, que desde el primer día aportan sus conocimientos del terreno y ayudan a orientar los rastrillajes hacia posibles lugares de refugio.

El reclamo de la familia por las demoras

Suyay también se refirió a los cuestionamientos que la familia planteó durante los primeros días de búsqueda. Aclaró que su malestar estuvo relacionado principalmente con las demoras burocráticas y la necesidad de agilizar la organización del operativo, en un contexto en el que cada hora resultaba fundamental para intentar encontrar a su padre.

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Además, remarcó la importancia de que los efectivos cuenten con los elementos adecuados para trabajar en la montaña y afrontar las dificultades del terreno. Según explicó, sus reclamos no buscaban desmerecer la labor de los equipos, sino advertir sobre la necesidad de garantizar también la seguridad de quienes participan de los rastrillajes.

Finalmente, Suyay agradeció el acompañamiento de los vecinos y la colaboración de la comuna, tanto en las tareas de búsqueda como en la asistencia a quienes trabajan en la montaña. La familia continúa a la espera de novedades mientras se intensifican los operativos para dar con el paradero de Raúl Moyano.